Ligação entre a Gare du Nord e a Gare de l'Est – Reuniões públicas: o que podemos aprender com elas?

As discussões entre os participantes resultaram em um diagnóstico preciso do bairro e de algumas áreas a serem melhoradas. Os participantes insistiram na necessidade de estabelecer ligações verticais entre a parte inferior e o topo da rue d'Alsace e mencionaram os muitos incômodos ruidosos e olfativos que sofrem diariamente nesse espaço. De modo geral, os participantes disseram ser a favor do estabelecimento de um novo equilíbrio que dê prioridade a pedestres e bicicletas em detrimento de motocicletas e carros nas ruas da Alsácia e Dunquerque, mas também em frente às praças da Alsácia e Magenta. A melhoria do tráfego de pedestres, que é um problema em certos cruzamentos, foi identificada como um dos principais desafios do projeto. A ligação para pedestres também é muito mal sinalizada e esforços seriam desejáveis em relação à sinalização. Falando do túnel, a ligação subterrânea entre a Gare du Nord e a Gare Magenta é frequentemente usada pelos moradores locais, ao contrário do túnel Château-Landon, que é mal sinalizado e usado apenas por frequentadores regulares.

Oficina sobre o desenvolvimento da ligação para pedestres – terça-feira, 28 de março

O segundo workshop de consulta sobre a melhoria da ligação entre a Gare du Nord e a Gare de l'Est ocorreu em 28 de março de 2017 na Prefeitura do 10º arrondissement. Seus objetivos eram permitir que os participantes compreendessem o desenvolvimento do elo de pedestres, mas também a extensão do túnel Château-Landon.

Os 30 participantes refletiram coletivamente sobre as perguntas que lhes foram submetidas sobre diferentes temas. Com base em imagens de referência e em um plano do projeto, eles foram convidados a expressar seus sentimentos hoje e suas áreas a serem melhoradas para o futuro.

A rue d'Alsace, seus incômodos (ocupação, insalubridade, falta de civilidade), seu potencial de atratividade e as vias de melhoria a serem consideradas (presença policial, substituição de bares por lojas locais, revivificação, total ou parcial pedestrização) foram alvo de muitos comentários. Os participantes também discutiram a necessidade de melhorar os pátios das duas estações e o tráfego de pedestres, especialmente no cruzamento Dunquerque / Faubourg Saint-Denis / La Fayette e Aqueduto / La Fayette / Alsácia. A conexão entre as duas estações também deve ser mais legível e explícita para os passageiros, por exemplo, por meio de marcações claras e duráveis no chão. O objetivo seria fazer com que os transeuntes (moradores locais, viajantes, turistas) queiram aproveitar o distrito, dando uma identidade forte e gratificante à ligação entre as duas estações.

Todos os relatórios estão disponíveis aqui!