Ligação entre a Gare du Nord e a Gare de l'Est – Reuniões públicas: o que podemos aprender com elas?
O STIF e seus parceiros organizaram duas reuniões públicas como parte da consulta sobre o projeto Gare du Nord – Gare de l'Est Link. Um era uma caminhada urbana e o outro uma oficina sobre o desenvolvimento do link superficial. O que podemos aprender com essas reuniões?
Oficina "O projeto enquanto caminha" – sábado, 11 de março
O workshop, que aconteceu no sábado, 11 de março, das 9h30 às 12h, teve como objetivo permitir que moradores e usuários assumissem a responsabilidade pelas mudanças que ocorrerão no local, respondessem perguntas e coletassem observações, observações e propostas dos participantes.
O workshop ocorreu em duas partes:
- Uma apresentação do projeto, seus objetivos, o processo de consulta, na sala, por 45 minutos;
- Uma visita ao local de duas horas guiada pela equipe do projeto STIF e autoridades eleitas da prefeitura do 10º arrondissement.
Cerca de 30 participantes seguiram uma rota pré-definida com pontos de parada identificados, onde ocorreram informações adicionais e trocas de informação.
As discussões entre os participantes resultaram em um diagnóstico preciso do bairro e de algumas áreas a serem melhoradas. Os participantes insistiram na necessidade de estabelecer ligações verticais entre a parte inferior e o topo da rue d'Alsace e mencionaram os muitos incômodos ruidosos e olfativos que sofrem diariamente nesse espaço. De modo geral, os participantes disseram ser a favor do estabelecimento de um novo equilíbrio que dê prioridade a pedestres e bicicletas em detrimento de motocicletas e carros nas ruas da Alsácia e Dunquerque, mas também em frente às praças da Alsácia e Magenta. A melhoria do tráfego de pedestres, que é um problema em certos cruzamentos, foi identificada como um dos principais desafios do projeto. A ligação para pedestres também é muito mal sinalizada e esforços seriam desejáveis em relação à sinalização. Falando do túnel, a ligação subterrânea entre a Gare du Nord e a Gare Magenta é frequentemente usada pelos moradores locais, ao contrário do túnel Château-Landon, que é mal sinalizado e usado apenas por frequentadores regulares.
Oficina sobre o desenvolvimento da ligação para pedestres – terça-feira, 28 de março
O segundo workshop de consulta sobre a melhoria da ligação entre a Gare du Nord e a Gare de l'Est ocorreu em 28 de março de 2017 na Prefeitura do 10º arrondissement. Seus objetivos eram permitir que os participantes compreendessem o desenvolvimento do elo de pedestres, mas também a extensão do túnel Château-Landon.
Os 30 participantes refletiram coletivamente sobre as perguntas que lhes foram submetidas sobre diferentes temas. Com base em imagens de referência e em um plano do projeto, eles foram convidados a expressar seus sentimentos hoje e suas áreas a serem melhoradas para o futuro.
A rue d'Alsace, seus incômodos (ocupação, insalubridade, falta de civilidade), seu potencial de atratividade e as vias de melhoria a serem consideradas (presença policial, substituição de bares por lojas locais, revivificação, total ou parcial pedestrização) foram alvo de muitos comentários. Os participantes também discutiram a necessidade de melhorar os pátios das duas estações e o tráfego de pedestres, especialmente no cruzamento Dunquerque / Faubourg Saint-Denis / La Fayette e Aqueduto / La Fayette / Alsácia. A conexão entre as duas estações também deve ser mais legível e explícita para os passageiros, por exemplo, por meio de marcações claras e duráveis no chão. O objetivo seria fazer com que os transeuntes (moradores locais, viajantes, turistas) queiram aproveitar o distrito, dando uma identidade forte e gratificante à ligação entre as duas estações.
Todos os relatórios estão disponíveis aqui!