Linhas RER A e RER E

A linha RER A é a mais movimentada da rede de transporte da Île-de-France. Ela transporta mais de 1 milhão de passageiros por dia, incluindo cerca de 600.000 nas partes da linha a leste de Châtelet – Les Halles. Um eixo oeste-leste que estrutura a região da Île-de-France, atende aos principais polos do coração da aglomeração. Vincennes é a última estação do tronco comum da RER A. Fontenay-sous-Bois e Val de Fontenay estão localizadas em um dos dois ramais orientais da linha (respectivamente na direção de Boissy-Saint-Léger e Marne-la-Vallée).

A linha E do RER atende o leste da região da Île-de-France em um eixo norte-sul. A estação Val de Fontenay é atendida pelo ramal Noisy-le-Sec – Tournan, que faz ligação com Haussmann-Saint-Lazare, via Gare du Nord e Gare de l'Est. O projeto de extensão do RER E, chamado projeto Eole, consiste em estender a linha E do RER desde a atual estação terminal Haussmann-Saint-Lazare em Paris até Nanterre la Folie em 2022 e depois até Mantes-la-Jolie até 2024.