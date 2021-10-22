O Metrô 1 estendido se conectará com o RER A e E, o Metrô 15 a leste do Grand Paris Express, o bonde T1 e o Bus Bords de Marne no Val de Fontenay.

Linhas RER A e RER E

A linha RER A é a mais movimentada da rede de transporte da Île-de-France. Ela transporta mais de 1 milhão de passageiros por dia, incluindo cerca de 600.000 nas partes da linha a leste de Châtelet – Les Halles. Um eixo oeste-leste que estrutura a região da Île-de-France, atende aos principais polos do coração da aglomeração. Vincennes é a última estação do tronco comum da RER A. Fontenay-sous-Bois e Val de Fontenay estão localizadas em um dos dois ramais orientais da linha (respectivamente na direção de Boissy-Saint-Léger e Marne-la-Vallée).

A linha E do RER atende o leste da região da Île-de-France em um eixo norte-sul. A estação Val de Fontenay é atendida pelo ramal Noisy-le-Sec – Tournan, que faz ligação com Haussmann-Saint-Lazare, via Gare du Nord e Gare de l'Est. O projeto de extensão do RER E, chamado projeto Eole, consiste em estender a linha E do RER desde a atual estação terminal Haussmann-Saint-Lazare em Paris até Nanterre la Folie em 2022 e depois até Mantes-la-Jolie até 2024.

Metrô 15 a Leste do Grand Paris Express

O Metrô 15 Leste conectará Saint-Denis-Pleyel a Champigny-Centre, via estação Val de Fontenay. A estação Val de Fontenay na linha 15 Leste será conectada à estação RER (A e E) de Val de Fontenay, ao bonde T1 e ao Metrô 1 estendido.

O trecho Saint-Denis Pleyel Champigny-Centre, incluindo a estação Val de Fontenay, será colocado em operação até 2030.

O bonde T1 estendia-se até Val de Fontenay

O bonde T1 será estendido do atual terminal de Noisy-le-Sec até a estação Val de Fontenay, onde se conectará com o Metrô 1. A linha completa do bonde terá um total de 25 km de Courtilles a Val de Fontenay. A estação de bonde ficará próxima à estação Metro 1.

Bus Bords de Marne

A linha Bus Bords de Marne planeja conectar Val de Fontenay a Chelles – Gournay (Transilien P, RER E, Metrô 16), via Neuilly-Plaisance (RER A). Permitirá uma conexão com o Metrô 1 a partir da Allée des Sablons e/ou da estação de ônibus do agrupamento Val de Fontenay.

Reestruturação das redes de ônibus

A extensão do Metrô 1 até Val de Fontenay será acompanhada por uma reestruturação da rede de ônibus que atende os municípios do projeto. As discussões sobre essa reestruturação serão realizadas alguns meses antes da encomenda da extensão, para dimensionar a oferta o mais próximo possível das necessidades observadas. Será uma questão de otimizar o serviço de ônibus para as principais estações ou estações das redes ferroviárias, simplificar o trajeto das linhas e atender bairros que até agora eram sem litoral. Essa reestruturação também levará em conta a reestruturação realizada como parte da extensão do bonde T1 e como parte do projeto para a nova linha Bus Bords de Marne.