A economia de tempo trazida pela extensão

No geral, os usuários do Metro 1 se beneficiarão de uma economia média de tempo de cerca de 8 minutos em comparação com hoje para suas viagens de transporte público.

A viagem entre o Château de Vincennes e o Val de Fontenay levará de 6 a 7 minutos.

Além da velocidade das viagens, a frequência e regularidade do Metrô 1 estendido garantirão boas condições de transporte. O intervalo entre os metrôs da linha 1 será muito menor do que o dos ônibus:

• Durante o horário de pico, 1 minuto e 35 segundos em comparação com 4 minutos para o ônibus 118 e 8 minutos para o ônibus 124,

• Durante horários fora de pico, 3 minutos e 20 segundos em vez de 12 minutos para os ônibus 118 e 124.