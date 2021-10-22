Economia de tempo
O Metrô 1 estendido até Val de Fontenay oferecerá aos passageiros da extensão uma economia significativa de tempo. Essa economia de tempo será especialmente importante para os futuros usuários das novas estações intermediárias Les Rigollots e Grands Pêchers, e em menor grau para os usuários do futuro resort de Val de Fontenay.
A economia de tempo trazida pela extensão
No geral, os usuários do Metro 1 se beneficiarão de uma economia média de tempo de cerca de 8 minutos em comparação com hoje para suas viagens de transporte público.
A viagem entre o Château de Vincennes e o Val de Fontenay levará de 6 a 7 minutos.
Além da velocidade das viagens, a frequência e regularidade do Metrô 1 estendido garantirão boas condições de transporte. O intervalo entre os metrôs da linha 1 será muito menor do que o dos ônibus:
• Durante o horário de pico, 1 minuto e 35 segundos em comparação com 4 minutos para o ônibus 118 e 8 minutos para o ônibus 124,
• Durante horários fora de pico, 3 minutos e 20 segundos em vez de 12 minutos para os ônibus 118 e 124.