O projeto em um olhar

O projeto de extensão do Metrô 1 em Val de Fontenay

Hoje, o Metrô 1 totalmente automático conecta La Défense à estação Château de Vincennes cruzando Paris de oeste para leste. Amanhã, o projeto planeja estender o Metrô 1 para o leste, do atual terminal Château de Vincennes até a estação Val de Fontenay, atendendo a três novas estações:

• Les Rigollots em Fontenay-sous-Bois, na periferia de Vincennes,

• Grandes Pêchers em Montreuil,

• Val de Fontenay em Fontenay-sous-Bois.

Com essas três novas estações, a extensão proporcionará melhor serviço aos municípios de Vincennes, Fontenay-sous-Bois e Montreuil. Também tornará possível fortalecer a robustez da rede de transporte por meio de uma rede eficiente:

• O Metrô 1 estendido oferecerá uma nova conexão rápida e eficiente entre o centro de Paris e os centros comerciais de La Défense, Châtelet e Val de Fontenay.

• A extensão proporcionará uma conexão com o RER A e E, o futuro Metrô 15 Leste e os terminais da futura extensão do bonde T1 e dos Bus Bords de Marne em Val de Fontenay, a primeira estação no leste da região de Paris.

• Por fim, com as duas estações intermediárias, Les Rigollots e Grands Pêchers, o Metrô 1 atenderá bairros urbanos que atualmente estão longe das redes de transporte público em construção.