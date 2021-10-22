Nível de serviço

Uma oferta de serviço de qualidade

Com a extensão até Val de Fontenay, o Metrô 1 será muito eficiente, com uma frequência de 1 minuto e 35 minutos durante o horário de pico. O nível atual de serviço do Metro 1 também será totalmente mantido:

• Frequência de passagem durante horários fora de pico: a cada 3 a 5 minutos,

• Automação que permite adaptar em tempo real o número de trens em circulação ao número de passageiros,

• Portas automáticas de tela nas novas estações para controlar o tempo gasto na plataforma para que os passageiros entrem e descem e, assim, a regularidade da linha,

• Horário de funcionamento: das 5h30 do Château de Vincennes até 1 hora e 15 minutos da La Défense.

Em termos de acessibilidade, para cada nova estação da extensão, há pelo menos dois acessos e elevadores para pessoas com mobilidade reduzida.