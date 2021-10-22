Nível de serviço

Uma oferta de serviço de qualidade

Com a extensão até Val de Fontenay, o Metrô 1 será muito eficiente, com uma frequência de 1 minuto e 35 minutos durante o horário de pico. O nível atual de serviço do Metro 1 também será totalmente mantido:

• Frequência de passagem durante horários fora de pico: a cada 3 a 5 minutos,

• Automação que permite adaptar em tempo real o número de trens em circulação ao número de passageiros,

• Portas automáticas de tela nas novas estações para controlar o tempo gasto na plataforma para que os passageiros entrem e descem e, assim, a regularidade da linha,

• Horário de funcionamento: das 5h30 do Château de Vincennes até 1 hora e 15 minutos da La Défense.

Em termos de acessibilidade, para cada nova estação da extensão, há pelo menos dois acessos e elevadores para pessoas com mobilidade reduzida.

Vários trens se adaptaram à extensão

Até 95.000 passageiros utilizarão diariamente o trecho estendido do Metrô 1 (até 840.000 passageiros para toda a linha estendida): um quarto circularia entre o futuro terminal do Val de Fontenay e o Château de Vincennes, com três quartos indo para Paris.

Para garantir o mesmo nível de conforto e uma frequência de 1 minuto e 35 minutos com a extensão até Val de Fontenay, está planejado aumentar a capacidade do Metrô 1 de 56 para 68 trens.

A comissionamento gradual do Metrô 15 Leste, garantindo que o anel viário possa ser deslocado sem passar por Paris, terá um impacto positivo no uso do Metrô 1 e ajudará a equilibrar o fluxo de passageiros.

Passageiros do Metro 1

O número de passageiros na extensão do Metrô 1 entre Château de Vincennes e Val de Fontenay é estimado em 13.600 passageiros durante o horário de pico da manhã, ou seja, cerca de 95.000 passageiros em um dia de pico e 27,6 milhões de passageiros por ano. O número total de usuários da linha estendida será de cerca de 840.000 passageiros por dia.

Val de Fontenay será a estação mais movimentada do projeto, com 8.400 pessoas subindo e descendo durante o horário de pico da manhã, incluindo mais de 5.000 na direção de Paris. Quase três quartos dos passageiros estarão conectados a outro modo estrutural de transporte público (RER A e E, Linha 15 do Grand Paris Express, bonde T1), que demonstra o papel importante do projeto na rede dos subúrbios internos. As estações Les Rigollots e Grands Pêchers terão um público de 3.800 e 3.100 pessoas, respectivamente, durante o horário de pico da manhã, o que destaca seu papel no atendimento local ao território.

A organização da manutenção dos trens do Metrô 1

A manutenção do trem é um componente essencial a ser considerado para garantir o nível de serviço de uma linha de metrô:

• A oficina de manutenção de trens em Fontenay-sous-Bois continuará realizando operações de manutenção pesada,

• O centro de quebra de trens existente em Porte Maillot será usado para limpar os trens,

• Um novo centro de paragem de trens será instalado em Neuilly-Plaisance, na estação traseira de Val de Fontenay, para intervenções rápidas nos trens.