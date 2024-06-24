Metrô

ExtensãoOlympiades > Aéroport d'Orly

O Metrô 14 totalmente automático conecta a Mairie de Saint-Ouen (93) a Olympiades (13º de Paris).

A extensão para o sul até o Aeroporto de Orly (91, 94) atenderá 10 cidades espalhadas por Paris, Val-de-Marne e Essonne. Ele fornecerá uma ligação direta entre o Aeroporto de Orly e o centro de Paris.

Um trem de teste na extensão da linha 14
Um trem de metrô na plataforma da estação Mairie de Saint-Ouen na linha 14
Estado
Sociedade de Grandes Projetos
RATP
Île-de-France Mobilités

Números-Chave

500 000Cargos desempenhados

em menos de 1 hora (fora de Paris)

14Miles

Novos caminhos

16Min

entre Olympiades e o Aeroporto de Orly

250.000 a 300.000

Viajantes diários

7

Novas estações

85Segundos

entre cada metrô durante o horário de pico da manhã

Calendário

  1. 2014
    Consulta aprimorada
  2. 2015
    Inquérito público
  3. 2016
    Declaração de Uso Público
  4. 2017-2024
    Obra
  5. 24 de junho de 2024
    Comissionamento

