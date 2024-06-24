ExtensãoOlympiades > Aéroport d'Orly

O Metrô 14 totalmente automático conecta a Mairie de Saint-Ouen (93) a Olympiades (13º de Paris).
A extensão para o sul até o Aeroporto de Orly (91, 94) atenderá 10 cidades espalhadas por Paris, Val-de-Marne e Essonne. Ele fornecerá uma ligação direta entre o Aeroporto de Orly e o centro de Paris.
Números-Chave
500 000Cargos desempenhados
em menos de 1 hora (fora de Paris)
14Miles
Novos caminhos
16Min
entre Olympiades e o Aeroporto de Orly
250.000 a 300.000
Viajantes diários
7
Novas estações
85Segundos
entre cada metrô durante o horário de pico da manhã
Calendário
- 2014Consulta aprimorada
- 2015Inquérito público
- 2016Declaração de Uso Público
- 2017-2024Obra
- 24 de junho de 2024Comissionamento