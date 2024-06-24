ExtensãoOlympiades > Aéroport d'Orly

O Metrô 14 totalmente automático conecta a Mairie de Saint-Ouen (93) a Olympiades (13º de Paris).

A extensão para o sul até o Aeroporto de Orly (91, 94) atenderá 10 cidades espalhadas por Paris, Val-de-Marne e Essonne. Ele fornecerá uma ligação direta entre o Aeroporto de Orly e o centro de Paris.