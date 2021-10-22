Metrô

Nova linhaSaint-Denis Pleyel > Champigny Centre

A Linha 15 a leste do metrô Île-de-France conectará a estação Saint-Denis Pleyel (93) a Champigny-sur-Marne (94).

Juntamente com a linha 15 Sul de Pont de Sèvres até Noisy-Champs e a linha 15 Oeste de Pont de Sèvres até Saint-Denis Pleyel, a linha 15 Leste é o terceiro e último trecho da linha 15, totalmente automática e subterrânea, em um anel viário próximo a Paris, o que permitirá aliviar o congestionamento nas redes de transporte público existentes ao atender eficientemente os departamentos dos subúrbios internos ao viajar de subúrbio em subúrbio.

A Linha 15 Leste proporcionará conexões eficientes com a capital ou com toda a Île-de-France graças às suas inúmeras conexões com redes existentes e futuras.

Números-Chave

23 km

Novos caminhos

25 minutos

entre Saint-Denis Pleyel e Champigny Centre

14 minutos

entre Bobigny Pablo Picasso e o Champigny Centre

450 000

Passageiros diários no novo trecho

12

Novas estações

2 minutos

entre cada metrô durante o horário de pico da manhã

Calendário

  1. 2010-2011
    Debate público
  2. 2014
    Diagrama esquemático
  3. 2015
    Acordo sobre a transferência da gestão de projetos para a Société des Grands Projets (SGP)
  4. 2016
    Inquérito público
  5. 2017
    Declaração de utilidade pública
  6. 2018-2024
    Estudos detalhados de projeto, concessão de contratos de design-construção e trabalhos preparatórios
  7. Hoje
    2025-2030
    Obra
  8. Horizonte 2031
    Comissionamento

