Nova linhaSaint-Denis Pleyel > Champigny Centre

A Linha 15 a leste do metrô Île-de-France conectará a estação Saint-Denis Pleyel (93) a Champigny-sur-Marne (94).
Juntamente com a linha 15 Sul de Pont de Sèvres até Noisy-Champs e a linha 15 Oeste de Pont de Sèvres até Saint-Denis Pleyel, a linha 15 Leste é o terceiro e último trecho da linha 15, totalmente automática e subterrânea, em um anel viário próximo a Paris, o que permitirá aliviar o congestionamento nas redes de transporte público existentes ao atender eficientemente os departamentos dos subúrbios internos ao viajar de subúrbio em subúrbio.
A Linha 15 Leste proporcionará conexões eficientes com a capital ou com toda a Île-de-France graças às suas inúmeras conexões com redes existentes e futuras.
Plano
Números-Chave
23 km
25 minutos
14 minutos
450 000
12
2 minutos
Calendário
- 2010-2011Debate público
- 2014Diagrama esquemático
- 2015Acordo sobre a transferência da gestão de projetos para a Société des Grands Projets (SGP)
- 2016Inquérito público
- 2017Declaração de utilidade pública
- 2018-2024Estudos detalhados de projeto, concessão de contratos de design-construção e trabalhos preparatórios
- Hoje2025-2030Obra
- Horizonte 2031Comissionamento