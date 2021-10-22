Nova linhaSaint-Denis Pleyel > Champigny Centre

A Linha 15 a leste do metrô Île-de-France conectará a estação Saint-Denis Pleyel (93) a Champigny-sur-Marne (94).

Juntamente com a linha 15 Sul de Pont de Sèvres até Noisy-Champs e a linha 15 Oeste de Pont de Sèvres até Saint-Denis Pleyel, a linha 15 Leste é o terceiro e último trecho da linha 15, totalmente automática e subterrânea, em um anel viário próximo a Paris, o que permitirá aliviar o congestionamento nas redes de transporte público existentes ao atender eficientemente os departamentos dos subúrbios internos ao viajar de subúrbio em subúrbio.

A Linha 15 Leste proporcionará conexões eficientes com a capital ou com toda a Île-de-France graças às suas inúmeras conexões com redes existentes e futuras.