Nova linhaPont de Sèvres > Saint-Denis Pleyel

A Linha 15 Oeste é a extensão da linha 15 Sul de Pont de Sèvres (92) até Saint-Denis-Pleyel (93) via o centro de La Défense (92). A longo prazo, a linha 15, totalmente automática e subterrânea, no anel viário próximo a Paris, permitirá aliviar o congestionamento nas redes de transporte público existentes, atendendo eficientemente os departamentos dos subúrbios internos por viagens de subúrbio em subúrbio.

A Linha 15 Oeste proporcionará conexões eficientes com a capital ou com toda a Île-de-France graças às suas inúmeras conexões com redes existentes e futuras.