Nova linhaPont de Sèvres > Saint-Denis Pleyel

A Linha 15 Oeste é a extensão da linha 15 Sul de Pont de Sèvres (92) até Saint-Denis-Pleyel (93) via o centro de La Défense (92). A longo prazo, a linha 15, totalmente automática e subterrânea, no anel viário próximo a Paris, permitirá aliviar o congestionamento nas redes de transporte público existentes, atendendo eficientemente os departamentos dos subúrbios internos por viagens de subúrbio em subúrbio.
A Linha 15 Oeste proporcionará conexões eficientes com a capital ou com toda a Île-de-France graças às suas inúmeras conexões com redes existentes e futuras.
Plano
Números-Chave
450 000
Passageiros diários no novo trecho
20 km
Novos caminhos
24 minutos
entre Pont de Sèvres e Saint-Denis Pleyel
9
Novas estações
2 minutos
entre cada metrô durante o horário de pico da manhã
Calendário
- 2010-2011Debate público
- 2014Consultoria
- 2015Inquérito público
- 2016Declaração de utilidade pública (DUP)
- 2018-2023Estudos detalhados
- Hoje2023-2030Obra
- Horizonte 2031Comissionamento