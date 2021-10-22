Metrô

Nova linhaPont de Sèvres > Saint-Denis Pleyel

A Linha 15 Oeste é a extensão da linha 15 Sul de Pont de Sèvres (92) até Saint-Denis-Pleyel (93) via o centro de La Défense (92). A longo prazo, a linha 15, totalmente automática e subterrânea, no anel viário próximo a Paris, permitirá aliviar o congestionamento nas redes de transporte público existentes, atendendo eficientemente os departamentos dos subúrbios internos por viagens de subúrbio em subúrbio.

A Linha 15 Oeste proporcionará conexões eficientes com a capital ou com toda a Île-de-France graças às suas inúmeras conexões com redes existentes e futuras.

Sociedade de Grandes Projetos
Île-de-France Mobilités

Plano

Números-Chave

450 000

Passageiros diários no novo trecho

20 km

Novos caminhos

24 minutos

entre Pont de Sèvres e Saint-Denis Pleyel

9

Novas estações

2 minutos

entre cada metrô durante o horário de pico da manhã

Calendário

  1. 2010-2011
    Debate público
  2. 2014
    Consultoria
  3. 2015
    Inquérito público
  4. 2016
    Declaração de utilidade pública (DUP)
  5. 2018-2023
    Estudos detalhados
  6. Hoje
    2023-2030
    Obra
  7. Horizonte 2031
    Comissionamento

Financiamento e atores