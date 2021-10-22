Nova linhaSaint-Denis Pleyel > Noisy-Champs

A Linha 16 do metrô Île-de-France conectará Saint-Denis Pleyel (93) a Noisy-Champs (77 e 93) via Le Bourget, com um trecho comum com a linha 17 de Saint-Denis Pleyel a Le Bourget. A linha será construída em duas fases: a primeira de Saint-Denis Pleyel até Clichy Montfermeil, a segunda de Clichy Montfermeil até Noisy-Champs.
Essa nova linha totalmente automática contribuirá para a abertura do leste de Seine-Saint-Denis e fornecerá uma ligação direta aos centros de Le Bourget e Plaine Saint-Denis. Nas viagens de subúrbio em subúrbio, a economia de tempo será considerável.
Imagem 1 de 3
Plano
Números-Chave
800 000
Habitantes servidos
29 km
aproximadamente
26 minutos
entre Saint-Denis Pleyel e Noisy-Champs
6,4 km
do trecho comum com a linha 17
200 000
Passageiros diários na linha
10
Novas estações
3 a 4 minutos
Entre cada metrô durante o horário de pico da manhã na linha 16
2 minutos
entre cada metrô durante o horário de pico da manhã no trecho compartilhado com a linha 17
Calendário
- 2010-2011Debate público
- 2013Consultoria
- 2014Inquérito público
- 2015Declaração de utilidade pública
- 2016Rascunho preliminar
- Hoje2016-2028Obra
- Horizonte 2026Comissionamento de Saint-Denis Pleyel para Clichy Montfermeil
- Horizonte 2028Comissionamento do Clichy Montfermeil em Noisy - Champs