Nova linhaSaint-Denis Pleyel > Noisy-Champs

A Linha 16 do metrô Île-de-France conectará Saint-Denis Pleyel (93) a Noisy-Champs (77 e 93) via Le Bourget, com um trecho comum com a linha 17 de Saint-Denis Pleyel a Le Bourget. A linha será construída em duas fases: a primeira de Saint-Denis Pleyel até Clichy Montfermeil, a segunda de Clichy Montfermeil até Noisy-Champs.

Essa nova linha totalmente automática contribuirá para a abertura do leste de Seine-Saint-Denis e fornecerá uma ligação direta aos centros de Le Bourget e Plaine Saint-Denis. Nas viagens de subúrbio em subúrbio, a economia de tempo será considerável.

Perspectiva da estação Le Bourget © Elizabeth de Portzamparc / 2Portzamparc / Société des Grands Projets

grandparisexpress.fr/ligne-16
Sociedade de Grandes Projetos
Île-de-France Mobilités

Plano

Números-Chave

800 000

Habitantes servidos

29 km

aproximadamente

26 minutos

entre Saint-Denis Pleyel e Noisy-Champs

6,4 km

do trecho comum com a linha 17

200 000

Passageiros diários na linha

10

Novas estações

3 a 4 minutos

Entre cada metrô durante o horário de pico da manhã na linha 16

2 minutos

entre cada metrô durante o horário de pico da manhã no trecho compartilhado com a linha 17

Calendário

  1. 2010-2011
    Debate público
  2. 2013
    Consultoria
  3. 2014
    Inquérito público
  4. 2015
    Declaração de utilidade pública
  5. 2016
    Rascunho preliminar
  6. Hoje
    2016-2028
    Obra
  7. Horizonte 2026
    Comissionamento de Saint-Denis Pleyel para Clichy Montfermeil
  8. Horizonte 2028
    Comissionamento do Clichy Montfermeil em Noisy - Champs

