Nova linhaSaint-Denis Pleyel > Noisy-Champs

A Linha 16 do metrô Île-de-France conectará Saint-Denis Pleyel (93) a Noisy-Champs (77 e 93) via Le Bourget, com um trecho comum com a linha 17 de Saint-Denis Pleyel a Le Bourget. A linha será construída em duas fases: a primeira de Saint-Denis Pleyel até Clichy Montfermeil, a segunda de Clichy Montfermeil até Noisy-Champs.

Essa nova linha totalmente automática contribuirá para a abertura do leste de Seine-Saint-Denis e fornecerá uma ligação direta aos centros de Le Bourget e Plaine Saint-Denis. Nas viagens de subúrbio em subúrbio, a economia de tempo será considerável.