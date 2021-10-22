Metrô

Nova linhaSaint-Denis Pleyel > Le Mesnil Amelot

A linha 17 do metrô de Île-de-France conectará Saint-Denis Pleyel (93) a Mesnil Amelot (77) via Le Bourget, com um trecho comum com a linha 16 de Saint-Denis Pleyel a Le Bourget. Será encomendado em três fases: a primeira de Saint-Denis Pleyel até o Aeroporto de Le Bourget, a segunda do Aeroporto de Le Bourget ao Parc des Expositions, e a terceira do Parc des Expositions até Le Mesnil-Amelot.

Essa nova linha totalmente automática atenderá os territórios de Le Bourget, Gonesse e Grand Roissy, conectando-os diretamente à Plaine Saint-Denis. Também fortalecerá o serviço ao Centro de Exposições de Le Bourget.

O viaduto da linha 17 na estação Parc des Expositions © Société des Grands Projets / Dietmar Feichtinger Architectes

Números-Chave

170 000

Passageiros diários na linha

27 km

aproximadamente

25 minutos

entre Saint-Denis Pleyel e Le Mesnil Amelot

6,4 km

do tronco comum com a linha 16

8

Novas estações

3 a 4 minutos

entre cada metrô durante o horário de pico da manhã na linha 17

2 minutos

entre cada metrô durante o horário de pico da manhã no trecho comum com a linha 16

Calendário

  1. 2010-2011
    Debate público
  2. 2013
    Consulta para o Metrô 17 Sul (de Saint-Denis Pleyel a Le Bourget)
  3. 2014
    Consulta para o Metrô 17 Norte (de Le Bourget a Mesnil Amelot)
  4. 2016
    Projeto preliminar para o Metrô 17 Sul
  5. 2016
    Inquérito público para o Metrô 17 Norte
  6. 2017
    Declaração de utilidade pública
  7. Hoje
    2017-2030
    Obra
  8. Horizonte 2026
    Comissionamento entre Saint-Denis Pleyel e o Aeroporto de Le Bourget
  9. Horizonte 2028
    Comissionamento entre o Aeroporto de Le Bourget e o Parc des Expositions
  10. Horizonte 2030
    Comissionamento entre o Parc des Expositions e Le Mesnil Amelot

