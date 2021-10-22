Nova linhaSaint-Denis Pleyel > Le Mesnil Amelot

A linha 17 do metrô de Île-de-France conectará Saint-Denis Pleyel (93) a Mesnil Amelot (77) via Le Bourget, com um trecho comum com a linha 16 de Saint-Denis Pleyel a Le Bourget. Será encomendado em três fases: a primeira de Saint-Denis Pleyel até o Aeroporto de Le Bourget, a segunda do Aeroporto de Le Bourget ao Parc des Expositions, e a terceira do Parc des Expositions até Le Mesnil-Amelot.

Essa nova linha totalmente automática atenderá os territórios de Le Bourget, Gonesse e Grand Roissy, conectando-os diretamente à Plaine Saint-Denis. Também fortalecerá o serviço ao Centro de Exposições de Le Bourget.