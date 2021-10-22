Nova linhaSaint-Denis Pleyel > Le Mesnil Amelot

A linha 17 do metrô de Île-de-France conectará Saint-Denis Pleyel (93) a Mesnil Amelot (77) via Le Bourget, com um trecho comum com a linha 16 de Saint-Denis Pleyel a Le Bourget. Será encomendado em três fases: a primeira de Saint-Denis Pleyel até o Aeroporto de Le Bourget, a segunda do Aeroporto de Le Bourget ao Parc des Expositions, e a terceira do Parc des Expositions até Le Mesnil-Amelot.
Essa nova linha totalmente automática atenderá os territórios de Le Bourget, Gonesse e Grand Roissy, conectando-os diretamente à Plaine Saint-Denis. Também fortalecerá o serviço ao Centro de Exposições de Le Bourget.
Imagem 1 de 3
Plano
Números-Chave
170 000
Passageiros diários na linha
27 km
aproximadamente
25 minutos
entre Saint-Denis Pleyel e Le Mesnil Amelot
6,4 km
do tronco comum com a linha 16
8
Novas estações
3 a 4 minutos
entre cada metrô durante o horário de pico da manhã na linha 17
2 minutos
entre cada metrô durante o horário de pico da manhã no trecho comum com a linha 16
Calendário
- 2010-2011Debate público
- 2013Consulta para o Metrô 17 Sul (de Saint-Denis Pleyel a Le Bourget)
- 2014Consulta para o Metrô 17 Norte (de Le Bourget a Mesnil Amelot)
- 2016Projeto preliminar para o Metrô 17 Sul
- 2016Inquérito público para o Metrô 17 Norte
- 2017Declaração de utilidade pública
- Hoje2017-2030Obra
- Horizonte 2026Comissionamento entre Saint-Denis Pleyel e o Aeroporto de Le Bourget
- Horizonte 2028Comissionamento entre o Aeroporto de Le Bourget e o Parc des Expositions
- Horizonte 2030Comissionamento entre o Parc des Expositions e Le Mesnil Amelot