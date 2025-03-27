ReurbanizaçãoPôle de Juvisy-sur-Orge

Próxima ao polo econômico de Orly-Rungis, a estação Juvisy-sur-Orge, que recebe 1.000 trens e 1.300 ônibus diariamente em três estações rodoviárias, 70.000 passageiros, recebe o RER C e D, mas também o TGV Brive-Lille, é a maior estação da França fora de Paris, com mais passageiros, por exemplo, do que a estação Lyon Part-Dieu ou até mesmo a Gare de l'Est.

Essa estação exigiu uma reestruturação completa que atendeu a vários objetivos: