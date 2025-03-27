ReurbanizaçãoPôle de Juvisy-sur-Orge

Poste - Estação

Próxima ao polo econômico de Orly-Rungis, a estação Juvisy-sur-Orge, que recebe 1.000 trens e 1.300 ônibus diariamente em três estações rodoviárias, 70.000 passageiros, recebe o RER C e D, mas também o TGV Brive-Lille, é a maior estação da França fora de Paris, com mais passageiros, por exemplo, do que a estação Lyon Part-Dieu ou até mesmo a Gare de l'Est.

Essa estação exigiu uma reestruturação completa que atendeu a vários objetivos:

  • Melhorar as conexões entre estações de ônibus, a estação ferroviária e o futuro bonde para facilitar as trocas entre modos (RER, bonde, ônibus, táxis, bicicletas);
  • Melhorar a acessibilidade à estação da SNCF e a gestão dos fluxos em todo o local (extensão do metrô norte, guichês de bilheteria adaptados, elevadores, iluminação otimizada, faróis sonoros para pessoas com deficiência visual);
  • Desenvolver recepção, segurança e informações criando um espaço dedicado aos viajantes;
  • Otimizar a integração dos empreendimentos no cenário urbano e promover os vínculos entre os diferentes distritos (ponte de pedestres dedicada a modos de transporte suaves sobre os trilhos: pedestres e bicicletas);
  • Reurbanizar as três estações rodoviárias, recebendo 1300 linhas de ônibus por dia, e criar 264 vagas de estacionamento para bicicletas sob abrigos seguros e um abrigo para bicicletas com 36 vagas.

Mapa

Plan du projet Reurbanização do polo da estação Juvisy-sur-Orge
Números-Chave

70 000

Viajantes diários

2

Linhas RER

28

Linhas de ônibus

1

Linha de bonde planejada

Calendário provisório

  • 2005 : Diagrama esquemático
  • 2007 : Inquérito público
  • 2008 : Declaração de utilidade pública
  • 2009-2014: Rascunho preliminar
  • 2015-2019: Obra
  • 2019: Inauguração da passarela e acesso PRM
    Setor da Prefeitura: novo prédio e acesso a passageiros e lojas, reurbanização da rodoviária e do prédio, instalações de Véligo,
    o setor Condorcet, instalações de Véligo,
    Setor o Seine: acesso modernizado, instalações de Véligo
  • 2020-2021: Continuação dos trabalhos
    o setor Condorcet: reabilitação do edifício de passageiros, reurbanização do pátio de frente.
    Setor do Sena: reurbanização da estação rodoviária do Sena.

Visão geral

  • 100% acessível
  • Novos serviços para modos ativos (caminhada e ciclismo)
  • Novos espaços para a rodoviária
  • Conexões mais fáceis + 1 acesso direto ao RER D
  • Uma estação dessaturada
  • Fácil acesso à estação para todos os modos (ônibus, bicicleta, caminhada, carro)
  • Serviços de qualidade (bilheteria, lojas)
  • Informações visuais e auditivas sobre passageiros
  • Acessos reestruturados com um novo prédio de passageiros (do lado da prefeitura) e um prédio de passageiros reabilitado (no lado de Condorcet)

Finanças e actores

Finanças

Melhorias no cluster: 97 milhões de euros, valor de 2008 (Estado 7,22% - Região 41,24% - CD 91 34,02% - Grand Orly Seine Bièvre 2,06% - SNCF Réseau 6,19% - SNCF G&CO 9,28%)

Actores

Os proprietários do projeto são:

  • SNCF Gares & Connexions (coordenação de projetos)
  • SNCF Réseau
  • o Departamento de Essonne
  • o estabelecimento territorial público de Grand-Orly Seine Bièvre
  • a cidade de Juvisy-sur-Orge

Descarregar a ficha de informação do projeto Reurbanização do polo da estação Juvisy-sur-Orge

