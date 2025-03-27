ReurbanizaçãoPôle de Juvisy-sur-Orge

- 2005 : Diagrama esquemático
- 2007 : Inquérito público
- 2008 : Declaração de utilidade pública
- 2009-2014: Rascunho preliminar
- 2015-2019: Obra
- 2019: Inauguração da passarela e acesso PRM
Setor da Prefeitura: novo prédio e acesso a passageiros e lojas, reurbanização da rodoviária e do prédio, instalações de Véligo,
o setor Condorcet, instalações de Véligo,
Setor o Seine: acesso modernizado, instalações de Véligo
- 2020-2021: Continuação dos trabalhos
o setor Condorcet: reabilitação do edifício de passageiros, reurbanização do pátio de frente.
Setor do Sena: reurbanização da estação rodoviária do Sena.
- 100% acessível
- Novos serviços para modos ativos (caminhada e ciclismo)
- Novos espaços para a rodoviária
- Conexões mais fáceis + 1 acesso direto ao RER D
- Uma estação dessaturada
- Fácil acesso à estação para todos os modos (ônibus, bicicleta, caminhada, carro)
- Serviços de qualidade (bilheteria, lojas)
- Informações visuais e auditivas sobre passageiros
- Acessos reestruturados com um novo prédio de passageiros (do lado da prefeitura) e um prédio de passageiros reabilitado (no lado de Condorcet)
Finanças
Melhorias no cluster: 97 milhões de euros, valor de 2008 (Estado 7,22% - Região 41,24% - CD 91 34,02% - Grand Orly Seine Bièvre 2,06% - SNCF Réseau 6,19% - SNCF G&CO 9,28%)
Actores
Os proprietários do projeto são:
- SNCF Gares & Connexions (coordenação de projetos)
- SNCF Réseau
- o Departamento de Essonne
- o estabelecimento territorial público de Grand-Orly Seine Bièvre
- a cidade de Juvisy-sur-Orge