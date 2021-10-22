ReurbanizaçãoPôle-gare Mantes-la-Jolie

Para acompanhar a chegada do RER E, um ônibus em uma faixa exclusiva e os diversos projetos de desenvolvimento urbano planejados para a região de Mantois, está previsto reurbanizar o polo de Mantes-la-Jolie.

O projeto de reurbanização do hub facilitará a coexistência dos diferentes usos e acomodará o aumento do número de passageiros no horizonte da extensão do RER E para o oeste e a chegada de um ônibus em sua própria faixa Le Mantois.

Os objetivos do projeto são: