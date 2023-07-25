ReurbanizaçãoPôle-gare de Melun
Por que reurbanizar o Pôle de Melun?
Com mais de 43.000 passageiros por dia, o Pôle de Melun é um atraente centro de transporte na Île-de-France. Hoje, esse polês sofre de grandes disfunções e não atende mais às necessidades atuais de viagem. Não está adaptado ao aumento do tráfego ligado, em particular, a projetos urbanos e à chegada do T Zen 2.
Até 2030, o número de passageiros na estação Melun aumentará mais de 30%. A chegada de projetos urbanos e de transporte nas proximidades aumentará sua atratividade. Hoje, está se tornando necessário repensar e melhorar a operação do Polo para permitir que os passageiros se movam fácil e com segurança dentro e dentro da estação.
Nesse contexto, o projeto liderado pela Île-de-France Mobilités e cujo trabalho será realizado pela SNCF – Gare et Connexions e pela Comunidade de Aglomeração Melun Val de Seine (CAMVS) foi projetado para atender a vários objetivos:
- Garantindo a acessibilidade do Polo
- Facilitar correspondências
- Garantindo a ligação entre o norte e o sul da cidade
- Aumento do uso do transporte público
- Desenvolva o uso de modos ativos (caminhada, ciclismo, etc.)
- Participar da dinâmica do distrito e do coração da aglomeração
- Melhorando a qualidade do serviço para todos os viajantes