Por que reurbanizar o Pôle de Melun?

Com mais de 43.000 passageiros por dia, o Pôle de Melun é um atraente centro de transporte na Île-de-France. Hoje, esse polês sofre de grandes disfunções e não atende mais às necessidades atuais de viagem. Não está adaptado ao aumento do tráfego ligado, em particular, a projetos urbanos e à chegada do T Zen 2.

Até 2030, o número de passageiros na estação Melun aumentará mais de 30%. A chegada de projetos urbanos e de transporte nas proximidades aumentará sua atratividade. Hoje, está se tornando necessário repensar e melhorar a operação do Polo para permitir que os passageiros se movam fácil e com segurança dentro e dentro da estação.

Nesse contexto, o projeto liderado pela Île-de-France Mobilités e cujo trabalho será realizado pela SNCF – Gare et Connexions e pela Comunidade de Aglomeração Melun Val de Seine (CAMVS) foi projetado para atender a vários objetivos: