ReurbanizaçãoPôle-gare de Melun
Quais desenvolvimentos estão planejados para promover a intermodalidade?
O projeto de reurbanização dos espaços ao redor da estação permitirá que os passageiros se desloquem de e para a estação usando diferentes meios de transporte (transporte público, bicicletas, pedestres, carros).
- Os dois pátios, ao norte e ao sul, seriam inteiramente dedicados a meios de transporte suaves, com espaços mais confortáveis e calçadas alargadas;
- Está previsto um estacionamento para bicicletas adaptado às necessidades dos ciclistas (arcos, abrigos, armários Véligo) ao norte e ao sul da estação ferroviária;
- Está planejada uma ligação suave para pedestres e bicicletas para chegar ao bairro de Saint-Louis em Dammarie-lès-Lys. ;
- O terminal da T Zen 2 ficaria em frente à entrada da estação, no pátio norte;
- Áreas de táxi e desembarco serão montadas ao nível dos dois pátios;
- O estacionamento regional (PSR), rotulado como P+R, seria aumentado em cerca de 350 vagas.
Esses desenvolvimentos também seriam acompanhados por uma melhoria na informação aos passageiros por meio de sinalização adequada e eficaz nas proximidades da estação.
Os desenvolvimentos planejados ao redor da estação também dizem respeito às duas estações rodoviárias ao norte e ao sul do centro.
- A rodoviária norte será transferida mais para leste, para um espaço dedicado a ela, e reconfigurada para melhorar a operação das linhas.
- Duas opções estão sendo consideradas para a Estação Rodoviária Sul:
