Quais desenvolvimentos estão planejados para promover a intermodalidade?

O projeto de reurbanização dos espaços ao redor da estação permitirá que os passageiros se desloquem de e para a estação usando diferentes meios de transporte (transporte público, bicicletas, pedestres, carros).

Os dois pátios, ao norte e ao sul, seriam inteiramente dedicados a meios de transporte suaves, com espaços mais confortáveis e calçadas alargadas;

Está previsto um estacionamento para bicicletas adaptado às necessidades dos ciclistas (arcos, abrigos, armários Véligo) ao norte e ao sul da estação ferroviária;

Está planejada uma ligação suave para pedestres e bicicletas para chegar ao bairro de Saint-Louis em Dammarie-lès-Lys. ;

O terminal da T Zen 2 ficaria em frente à entrada da estação, no pátio norte;

Áreas de táxi e desembarco serão montadas ao nível dos dois pátios;

O estacionamento regional (PSR), rotulado como P+R, seria aumentado em cerca de 350 vagas.

Esses desenvolvimentos também seriam acompanhados por uma melhoria na informação aos passageiros por meio de sinalização adequada e eficaz nas proximidades da estação.

Os desenvolvimentos planejados ao redor da estação também dizem respeito às duas estações rodoviárias ao norte e ao sul do centro.