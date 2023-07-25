Quais benefícios o projeto trará aos usuários da estação Melun?

O projeto de reurbanização da estação de Melun faz parte de uma política mais ampla para melhorar as condições diárias do transporte de passageiros.

Os passageiros poderão se deslocar mais facilmente para dentro e dentro da estação e mudarão de um meio de transporte para outro (caminhada, ciclismo, transporte público, etc.);

As informações aos passageiros serão de alta qualidade, com conforto de espera e a segurança das rotas será melhorada;

A estação será acessível a todos (instalação de elevadores, dessaturação das plataformas) e, em particular, para pessoas com mobilidade reduzida.

A estação será acessível a pé, de bicicleta, ônibus, etc. Seus acessos serão feitos de acordo com projetos urbanos próximos. Para isso, será criado um elo suave norte/sul seguro e acessível, aberto a todos os meios de transporte não motorizados.