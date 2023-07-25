ReurbanizaçãoPôle-gare de Melun
Quais benefícios o projeto trará aos usuários da estação Melun?
O projeto de reurbanização da estação de Melun faz parte de uma política mais ampla para melhorar as condições diárias do transporte de passageiros.
- Os passageiros poderão se deslocar mais facilmente para dentro e dentro da estação e mudarão de um meio de transporte para outro (caminhada, ciclismo, transporte público, etc.);
- As informações aos passageiros serão de alta qualidade, com conforto de espera e a segurança das rotas será melhorada;
- A estação será acessível a todos (instalação de elevadores, dessaturação das plataformas) e, em particular, para pessoas com mobilidade reduzida.
- A estação será acessível a pé, de bicicleta, ônibus, etc. Seus acessos serão feitos de acordo com projetos urbanos próximos. Para isso, será criado um elo suave norte/sul seguro e acessível, aberto a todos os meios de transporte não motorizados.