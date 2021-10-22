A investigação pública

ReurbanizaçãoPôle-gare de Melun
Início
Biblioteca
Inquérito público
Diagrama esquemático do projeto 6,8 MB
PDF
Ordem para abrir uma investigação pública 337,1 KB
Aviso de ordem para abrir uma investigação pública 58,4 KB
Kakemonos-80x200 2,5 MB
Exposições 497,5 KB
Pacote de informações 1,0 MB
Declaração do Projeto 244,8 KB
Declaração do Projeto - Apêndice 251,1 KB
Relatório do Comissário Investigador 30,1 MB
Conclusões e parecer do Comissário de Investigação sobre a compatibilidade da PLU 954,9 KB
Conclusões e parecer do Comissário de Inquérito sobre o interesse público 783,2 KB
Declaração de utilidade pública 7,8 MB
Arquivo de investigação pública
Guia para ler o arquivo de investigação antes da declaração de uma investigação pública 260,1 KB
Exemplo A: Nota Explicativa 1,3 MB
Anexo B: Objeto da investigação, informações legais e administrativas 1,7 MB
Exemplo C: Planta do Sítio 559,5 KB
Exemplo D: Planta geral da obra 2,0 MB
Exemplo E: Principais características das estruturas mais importantes 4,2 MB
Anexo F: Estimativa Resumida de Despesas 311,5 KB
Exemplo G: Estudo de impacto 32,0 MB
Exemplo I: Avaliação Socioeconômica 1,4 MB
Exemplo J: MECDU 5,7 MB
Exemplo K: Opinião do Projeto e Respostas dos Proprietários, Outros Apêndices – Parte 1 6,8 MB
Exemplo K: Opinião do Projeto e Respostas do Proprietário, Outros Apêndices – Parte 2 23,1 MB
Exemplo K: Opiniões do Projeto e Respostas dos Proprietários, Outros Apêndices – Parte 3 16,3 MB
Exemplo K: Opinião do Projeto e Respostas dos Proprietários, Outros Apêndices - Parte 4 3,1 MB
Exemplo L: Resumo do caso em resposta à Lei de Avaliação 10,8 MB