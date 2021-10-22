Poste - Estação

ReurbanizaçãoPôle-gare de Melun

A investigação pública

Inquérito público

Diagrama esquemático do projeto 6,8 MB

PDF

 -  6.5 MB

Ordem para abrir uma investigação pública 337,1 KB

PDF

 -  329.2 KB

Aviso de ordem para abrir uma investigação pública 58,4 KB

PDF

 -  57.1 KB

Kakemonos-80x200 2,5 MB

PDF

 -  2.4 MB

Exposições 497,5 KB

PDF

 -  485.9 KB

Pacote de informações 1,0 MB

PDF

 -  1008.8 KB

Declaração do Projeto 244,8 KB

PDF

 -  239.0 KB

Declaração do Projeto - Apêndice 251,1 KB

PDF

 -  245.2 KB

Relatório do Comissário Investigador 30,1 MB

PDF

 -  28.7 MB

Conclusões e parecer do Comissário de Investigação sobre a compatibilidade da PLU 954,9 KB

PDF

 -  932.6 KB

Conclusões e parecer do Comissário de Inquérito sobre o interesse público 783,2 KB

PDF

 -  764.8 KB

Declaração de utilidade pública 7,8 MB

PDF

 -  7.5 MB

Arquivo de investigação pública

Guia para ler o arquivo de investigação antes da declaração de uma investigação pública 260,1 KB

PDF

 -  254.0 KB

Exemplo A: Nota Explicativa 1,3 MB

PDF

 -  1.2 MB

Anexo B: Objeto da investigação, informações legais e administrativas 1,7 MB

PDF

 -  1.6 MB

Exemplo C: Planta do Sítio 559,5 KB

PDF

 -  546.3 KB

Exemplo D: Planta geral da obra 2,0 MB

PDF

 -  1.9 MB

Exemplo E: Principais características das estruturas mais importantes 4,2 MB

PDF

 -  4.0 MB

Anexo F: Estimativa Resumida de Despesas 311,5 KB

PDF

 -  304.2 KB

Exemplo G: Estudo de impacto 32,0 MB

PDF

 -  30.6 MB

Exemplo I: Avaliação Socioeconômica 1,4 MB

PDF

 -  1.3 MB

Exemplo J: MECDU 5,7 MB

PDF

 -  5.4 MB

Exemplo K: Opinião do Projeto e Respostas dos Proprietários, Outros Apêndices – Parte 1 6,8 MB

PDF

 -  6.4 MB

Exemplo K: Opinião do Projeto e Respostas do Proprietário, Outros Apêndices – Parte 2 23,1 MB

PDF

 -  22.1 MB

Exemplo K: Opiniões do Projeto e Respostas dos Proprietários, Outros Apêndices – Parte 3 16,3 MB

PDF

 -  15.5 MB

Exemplo K: Opinião do Projeto e Respostas dos Proprietários, Outros Apêndices - Parte 4 3,1 MB

PDF

 -  2.9 MB

Exemplo L: Resumo do caso em resposta à Lei de Avaliação 10,8 MB

PDF

 -  10.3 MB