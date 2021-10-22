Por que uma consulta?

De 25 de março a 26 de abril, a Île-de-France Mobilités está organizando uma consulta sobre o projeto de reurbanização do centro da estação Noisy-le-Sec. O objetivo dessas informações e do tempo de troca é permitir que todos façam perguntas e expressem sua opinião ou propostas.

Após essa etapa, a Île-de-France Mobilités realizará um relatório sobre a consulta, que será publicado no outono de 2019. Ele resumirá as perguntas e sugestões levantadas pelo público, além de propor possíveis respostas e compromissos para a continuação do projeto, levando em conta a contribuição do público tanto quanto possível.

Sobre o que é a consulta?

Quatro temas principais estão no centro da consulta: