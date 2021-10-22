Diálogos
De 25 de março a 26 de abril, a Île-de-France Mobilités está organizando uma consulta sobre o projeto de reurbanização do centro da estação Noisy-le-Sec. O objetivo dessas informações e do tempo de troca é permitir que todos façam perguntas e expressem sua opinião ou propostas.
Após essa etapa, a Île-de-France Mobilités realizará um relatório sobre a consulta, que será publicado no outono de 2019. Ele resumirá as perguntas e sugestões levantadas pelo público, além de propor possíveis respostas e compromissos para a continuação do projeto, levando em conta a contribuição do público tanto quanto possível.
Sobre o que é a consulta?
Quatro temas principais estão no centro da consulta:
- O pátio de frente
- A ligação entre os modos de transporte;
- Serviços.
Como participar?
Informe-se e dê sua opinião
Para facilitar sua participação, um sistema completo é planejado.
Para mais informações:
- Este site apresenta as principais linhas do projeto
- O folheto do projeto, distribuído para o povo de Noisey e usuários da estação, pode ser baixado aqui
- O Documento de Objetivos e Características do Projeto, disponível para download aqui
Para fornecer feedback:
- Escrevendo no espaço de contribuições acessível aqui
- Preenchendo e retornando pelo correio o cupom T anexado ao folheto