ReurbanizaçãoPôle de Poissy

Poissy é agora um importante centro de transporte. Com a chegada de novos projetos urbanos, a RER E estendida até 2024, depois a Tram T13, seu número de passageiros aumentará ainda mais, daí a importância de repensar seu layout e operação para melhorar a qualidade do serviço aos passageiros.

O projeto de reurbanização diz respeito aos espaços ao redor da estação ferroviária e das rodoviárias.

Este último deve atender a três objetivos prioritários para tornar as viagens dos viajantes mais confortáveis no dia a dia, independentemente de seus meios de transporte: