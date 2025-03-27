ReurbanizaçãoPôle de Poissy

Poste - Estação

Região de Île-de-France
Île-de-France Mobilités

Poissy é agora um importante centro de transporte. Com a chegada de novos projetos urbanos, a RER E estendida até 2024, depois a Tram T13, seu número de passageiros aumentará ainda mais, daí a importância de repensar seu layout e operação para melhorar a qualidade do serviço aos passageiros.

O projeto de reurbanização diz respeito aos espaços ao redor da estação ferroviária e das rodoviárias.

Este último deve atender a três objetivos prioritários para tornar as viagens dos viajantes mais confortáveis no dia a dia, independentemente de seus meios de transporte:

  • Facilitando o acesso à estação
  • Melhorando a intermodalidade
  • Tornando a oferta de ônibus mais legível

Consulta

A consulta sobre a estação Poissy ocorreu de 12 de junho a 13 de julho de 2017. Foi um momento de informação e troca entre a equipe do projeto e o público sobre a oportunidade e as principais características do projeto. A Île-de-France Mobilités, líder do projeto nessa fase, e os financiadores, quiseram organizar esse diálogo com os moradores e passageiros da estação de Poissy, mas também com as autoridades locais, as associações e os atores econômicos envolvidos.

O objetivo da consulta é coletar as opiniões de todos sobre os diferentes cenários de desenvolvimento propostos, para depois enriquecê-los integrando as necessidades e expectativas expressas da melhor forma possível. Essas opiniões foram compiladas em um relatório de consulta aprovado pelo Conselho Île-de-France Mobilités em 13 de dezembro de 2017.

Convidamos você a descobrir o relatório completo da consulta.

Descubra os resultados da consulta

Desde a aprovação do relatório de consulta em 2017, a gestão do projeto foi delegada ao Grand Paris Seine et Oise (GPS&O).

Veja informações sobre os próximos passos do projeto

Mapa

Plan du projet Reurbanização do centro da estação Poissy
Plan de réaménagement du pôle de Poissy

Números-Chave

30%

Passageiros adicionais até 2030

185.000 m²

De desenvolvimentos

1

Nova linha RER

1

Nova linha de bonde

Calendário provisório

  • 2017: Consultoria
  • 2018 - 2019 : Diagrama esquemático

Nota: o projeto será comissionado em um cronograma consistente com a entrada em funcionamento da Eole (extensão da linha E para oeste, substituindo a atual linha J). Além disso, fará parte do cronograma de bondes T13 para a extensão Saint-Germain-en-Laye <> Achères.

Visão geral

Le réaménagement du pôle de Poissy en bref

Finanças e actores

Finanças

Custo do projeto (na fase esquemática):

  • €42 milhões para o programa intermodal (CE 02/2020)
  • €448K para o Programa de Perímetro Ferroviário

Actores

A gestão do projeto foi confiada pela Île-de-France Mobilités à Comunidade Urbana da Grande Paris Seine & Oise, em consulta com o Estado, a Região de Île-de-France, autoridades locais (Departamento de Yvelines e Cidade de Poissy) e operadores (SNCF e Transdev CSO).