Poste - Estação

ReurbanizaçãoGare de Val de Fontenay

A linha do tempo do projeto

O cronograma para a implementação do projeto geral deve ser consistente com os prazos para a comissionamento dos projetos de transporte e o cronograma de entrega dos projetos urbanos:

  • no médio prazo com a chegada do Bonde T1 e dos Bus Bords de Marne (TCSP ex-RN34)
  • a longo prazo, com a chegada do Metrô 15, do Grand Paris Express, do Metrô 1, além do desenvolvimento de um projeto urbano no setor Péripôle.

Para isso, o projeto foi projetado para ser faseado.

Cronograma para a conclusão do polo da estação Val-de-Fontenay e projetos relacionados
  • Validação do Arquivo de Objetivos e Principais Características (DOCP) > 2017
  • Estudos de Diagramas Esquemáticos (SDP) > 2017-2020
  • Validação do Esquema e do Arquivo de Inquérito Público > 2020
  • Pesquisa de Utilidades Públicas > 2021
  • Estudos preliminares de projeto (AVP) > 2020-2022
  • Declaração de Utilidade Pública (DUP) e validação dos estudos preliminares de projeto > 2022
  • Estudos de Projetos (PRO) > 2022-2033
  • Trabalho da Fase 1 > 2022-2024 > Presente
  • Trabalho da Fase 2 > 2024-2027
  • Trabalho da Fase 3 > 2026-2031
  • Trabalho da Fase 4 > 2030-2033
  • Conclusão das obras e comissionamento completo do novo centro da estação > 2033