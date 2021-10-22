A linha do tempo do projeto

O cronograma para a implementação do projeto geral deve ser consistente com os prazos para a comissionamento dos projetos de transporte e o cronograma de entrega dos projetos urbanos:

no médio prazo com a chegada do Bonde T1 e dos Bus Bords de Marne (TCSP ex-RN34)

a longo prazo, com a chegada do Metrô 15, do Grand Paris Express, do Metrô 1, além do desenvolvimento de um projeto urbano no setor Péripôle.

Para isso, o projeto foi projetado para ser faseado.