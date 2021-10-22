A linha do tempo do projeto
O cronograma para a implementação do projeto geral deve ser consistente com os prazos para a comissionamento dos projetos de transporte e o cronograma de entrega dos projetos urbanos:
- no médio prazo com a chegada do Bonde T1 e dos Bus Bords de Marne (TCSP ex-RN34)
- a longo prazo, com a chegada do Metrô 15, do Grand Paris Express, do Metrô 1, além do desenvolvimento de um projeto urbano no setor Péripôle.
Para isso, o projeto foi projetado para ser faseado.
- Validação do Arquivo de Objetivos e Principais Características (DOCP) > 2017
- Estudos de Diagramas Esquemáticos (SDP) > 2017-2020
- Validação do Esquema e do Arquivo de Inquérito Público > 2020
- Pesquisa de Utilidades Públicas > 2021
- Estudos preliminares de projeto (AVP) > 2020-2022
- Declaração de Utilidade Pública (DUP) e validação dos estudos preliminares de projeto > 2022
- Estudos de Projetos (PRO) > 2022-2033
- Trabalho da Fase 1 > 2022-2024 > Presente
- Trabalho da Fase 2 > 2024-2027
- Trabalho da Fase 3 > 2026-2031
- Trabalho da Fase 4 > 2030-2033
- Conclusão das obras e comissionamento completo do novo centro da estação > 2033