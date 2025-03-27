ExtensãoAsnières > Colombes

Bonde

Estado
Região de Île-de-France
Departamento de Hauts-de-Seine
RATP
Île-de-France Mobilités

Desde 2012, o bonde T1 liga Noisy-le-Sec (93) a Asnières Gennevilliers Les Courtilles (92).

A extensão para o oeste atenderá as cidades de Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes e Colombes, onde se conectará com o bonde T2. Ele proporcionará um excelente serviço aos bairros e melhorará seu ambiente de moradia ao requalificar as estradas utilizadas. Conexões com o trem e o metrô facilitarão o acesso aos territórios localizados a oeste de Paris.

Pode encontrar as informações mais recentes sobre este projeto no sítio Web dedicado:

https://www.t1asnierescolombes.fr

Mapa

Plan du projet Bonde T1 – Extensão até Colombes
Plan du prolongement du Tram T1 de Asnières à Colombes

Números-Chave

24 minutos

entre Les Courtilles e Gabriel Péri

6,4 km

Novos caminhos

4 minutos

entre cada bonde durante o horário de pico

12

Novas estações

Calendário provisório

  • 2011 : Consultoria
  • 2012-2013: Estudos preliminares
  • 2014: Diagrama esquemático
  • Final de 2014: Inquérito público
  • 2015: Projeto preliminar (extensão até as Rotas Asnières-Quatre)
  • 2014-2017: Estudos de projeto (extensão até Petit Colombes)
  • 2016-2017: Obras de concessão (extensão até as rotas Asnières-Quatre)
  • 2018: Estudos de projeto e obras (extensão até Petit Colombes)
  • 2017-2019: Obras de infraestrutura (extensão até as Rotas Asnières-Quatre)
  • 2020: Abertura da estação Asnières-Quatre-Routes

Visão geral

Le prolongement du Tram T1 de Asnières à Colombes en bref

Finanças e actores

Finanças

  • Infraestrutura: €279,2 milhões, valor de 2013 (Estado - Região - CD 92)
  • Bondes: €46 milhões, valor 2013 (Île-de-France Mobilités)
  • Operações: €17 milhões (custos estimados atualmente em consolidação)

Actores

Os proprietários do projeto são:

  • a RATP (construção do sistema de transporte)
  • o Departamento de Hauts-de-Seine (desenvolvimento urbano)

Descarregar a ficha de informação do projeto Bonde T1 – Extensão até Colombes

