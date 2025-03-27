ExtensãoAsnières > Colombes

Pode encontrar as informações mais recentes sobre este projeto no sítio Web dedicado:
24 minutos
entre Les Courtilles e Gabriel Péri
6,4 km
Novos caminhos
4 minutos
entre cada bonde durante o horário de pico
12
Novas estações
- 2011 : Consultoria
- 2012-2013: Estudos preliminares
- 2014: Diagrama esquemático
- Final de 2014: Inquérito público
- 2015: Projeto preliminar (extensão até as Rotas Asnières-Quatre)
- 2014-2017: Estudos de projeto (extensão até Petit Colombes)
- 2016-2017: Obras de concessão (extensão até as rotas Asnières-Quatre)
- 2018: Estudos de projeto e obras (extensão até Petit Colombes)
- 2017-2019: Obras de infraestrutura (extensão até as Rotas Asnières-Quatre)
- 2020: Abertura da estação Asnières-Quatre-Routes
Finanças
- Infraestrutura: €279,2 milhões, valor de 2013 (Estado - Região - CD 92)
- Bondes: €46 milhões, valor 2013 (Île-de-France Mobilités)
- Operações: €17 milhões (custos estimados atualmente em consolidação)
Actores
Os proprietários do projeto são:
- a RATP (construção do sistema de transporte)
- o Departamento de Hauts-de-Seine (desenvolvimento urbano)