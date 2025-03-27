ExtensãoAsnières > Colombes

Desde 2012, o bonde T1 liga Noisy-le-Sec (93) a Asnières Gennevilliers Les Courtilles (92).

A extensão para o oeste atenderá as cidades de Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes e Colombes, onde se conectará com o bonde T2. Ele proporcionará um excelente serviço aos bairros e melhorará seu ambiente de moradia ao requalificar as estradas utilizadas. Conexões com o trem e o metrô facilitarão o acesso aos territórios localizados a oeste de Paris.