ExtensãoNanterre > Rueil-Malmaison

O custo e os atores

O custo do investimento do projeto é estimado em €430,8 milhões sem impostos, nas condições econômicas de janeiro de 2017. Esta é uma estimativa na fase preliminar de estudo, cuja precisão é estimada em mais ou menos 10%.

Esse custo de investimento inclui:

  • €379,8 milhões para gastos com infraestrutura,
  • €51 milhões para a compra de material rodante.

Financiamento

A obra

  • Conselho Departamental de Hauts de Seine (30%)
  • A região da Île-de-France (49%)
  • O Estado (21%)

Operações e material rodante

Île-de-France Mobilités

Os atores

O Conselho Departamental de Hauts de Seine e a Île-de-France Mobilités são os dois proprietários do projeto para a extensão da T1 Nanterre – Rueil.

Os operadores locais localizados na rota do bonde estão fortemente envolvidos na construção do projeto: as cidades de Colombes, Nanterre e Rueil-Malmaison.

Île-de-France Mobilités

A Île-de-France Mobilités imagina, organiza e financia o transporte público para todos os residentes da Île-de-France. No coração da rede de transporte da Île-de-France, a Île-de-France Mobilités reúne todos os atores (passageiros, autoridades eleitas, fabricantes, transportadores, gestores de infraestrutura,...), decide e gerencia projetos de desenvolvimento e modernização para todas as formas de transporte, além de investir e inovar para melhorar o serviço oferecido aos passageiros.

O Departamento de Hauts-de-Seine

Ao facilitar o transporte em seu território e desenvolver infraestrutura que estimula o desenvolvimento econômico e melhora a vida de seus habitantes, o Departamento de Hauts-de-Seine está cumprindo seu compromisso com a mobilidade.

A Região da Île-de-France

A Região é a principal financiadora do desenvolvimento do transporte público em Île-de-France. Com quase 1,5 bilhão de euros investidos por ano, trabalha diariamente para melhorar a qualidade de vida dos residentes de Île-de-France com uma prioridade: o desenvolvimento do transporte de subúrbio em subúrbio.

Autoridades locais

