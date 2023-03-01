O custo e os atores
O custo do investimento do projeto é estimado em €430,8 milhões sem impostos, nas condições econômicas de janeiro de 2017. Esta é uma estimativa na fase preliminar de estudo, cuja precisão é estimada em mais ou menos 10%.
Esse custo de investimento inclui:
- €379,8 milhões para gastos com infraestrutura,
- €51 milhões para a compra de material rodante.
Financiamento
A obra
- Conselho Departamental de Hauts de Seine (30%)
- A região da Île-de-France (49%)
- O Estado (21%)
Operações e material rodante
Île-de-France Mobilités
Os atores
O Conselho Departamental de Hauts de Seine e a Île-de-France Mobilités são os dois proprietários do projeto para a extensão da T1 Nanterre – Rueil.
Os operadores locais localizados na rota do bonde estão fortemente envolvidos na construção do projeto: as cidades de Colombes, Nanterre e Rueil-Malmaison.
Île-de-France Mobilités
A Île-de-France Mobilités imagina, organiza e financia o transporte público para todos os residentes da Île-de-France. No coração da rede de transporte da Île-de-France, a Île-de-France Mobilités reúne todos os atores (passageiros, autoridades eleitas, fabricantes, transportadores, gestores de infraestrutura,...), decide e gerencia projetos de desenvolvimento e modernização para todas as formas de transporte, além de investir e inovar para melhorar o serviço oferecido aos passageiros.
O Departamento de Hauts-de-Seine
Ao facilitar o transporte em seu território e desenvolver infraestrutura que estimula o desenvolvimento econômico e melhora a vida de seus habitantes, o Departamento de Hauts-de-Seine está cumprindo seu compromisso com a mobilidade.
A Região da Île-de-France
A Região é a principal financiadora do desenvolvimento do transporte público em Île-de-France. Com quase 1,5 bilhão de euros investidos por ano, trabalha diariamente para melhorar a qualidade de vida dos residentes de Île-de-France com uma prioridade: o desenvolvimento do transporte de subúrbio em subúrbio.
Autoridades locais
Os atores locais ao longo da rota do bonde estão fortemente envolvidos na construção do projeto.
- A cidade de Colombe: https://www.colombes.fr/ville-de-colombes-3.html
- A cidade de Nanterre: http://www.nanterre.fr/
- A cidade de Rueil-Malmaison: http://www.mairie-rueilmalmaison.fr/