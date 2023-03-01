O território

Uma área de convivência dinâmica

O projeto de extensão atende e conecta um território densamente povoado, cujas perspectivas de desenvolvimento confirmam sua atração.

A extensão atenderá as cidades de Nanterre e Rueil-Malmaison, nos Hauts-de-Seine. Com quase 170.000 habitantes e 146.000 empregos, essas duas cidades são uma importante área residencial no oeste da região da Île-de-France e uma área econômica muito dinâmica, próxima ao distrito comercial de La Défense. O bonde fará parte de uma área muito densa e urbana, concentrando moradias, instalações e muitas atividades (lojas, empresas, etc.).

Nanterre e Rueil-Malmaison são atendidas por duas linhas de transporte estruturadas: o RER A (ramal Saint-Germain-en-Laye) e o Trem L, linhas principalmente orientadas para Paris e La Défense. Os municípios também não possuem transporte público, permitindo um bom serviço aos distritos. A oferta de ônibus é densa, mas a rede rodoviária está saturada.

A chegada do bonde responde à forte demanda por viagens de subúrbio em subúrbio, marcada por fluxos significativos de ida e trabalho e estudo domiciliar.