As vantagens do bonde

Uma melhor divisão das estradas

A implementação da extensão do Bonde 1 contribuirá para um melhor compartilhamento das estradas, bem como para a acalmação do tráfego, em uma área onde o tráfego é particularmente denso.

A extensão do Bonde 1 melhorará o serviço de transporte público nas cidades de Rueil-Malmaison e Nanterre e será uma verdadeira alternativa ao carro particular. Ao dar mais espaço a eles, o projeto também promoverá modos ativos de transporte, como caminhada e ciclismo.

A extensão do Bonde 1 incluirá a criação de uma rota ciclável contínua ao longo do trajeto, que complementará a rede ciclável do setor.