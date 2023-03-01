Bonde

ExtensãoNanterre > Rueil-Malmaison

As vantagens do bonde

Um serviço de alta qualidade para os usuários

Um serviço de alta qualidade para os usuários

Com prioridade nos semáforos e circulando em faixa reservada, o bonde oferece um serviço de transporte rápido e regular no coração das cidades.

 

  • Velocidade
    Aproximadamente 26 minutos de viagem das estações Petit Colombes até o Château de Malmaison
  • Alta frequência
    A cada     4 minutos durante os horários de pico e a cada 10 minutos fora do horário de pico
  • Regularidade ótima
    Tráfego de faixas reservadas e prioridade em cruzamentos
  • Muito conforto
    Trens espaçosos, ventilados e iluminados
  • Horário de trabalho estendido
    7 dias     por semana, das 5h30 às 0h30 (1h30 às sextas, sábados e vésperas de feriados públicos)
  • Acessível a todos
    Estações e bondes totalmente acessíveis para usuários de cadeira de rodas
  • Informações em tempo real
    Informações sonoras e visuais sobre o tempo de espera a bordo dos veículos e na estação.

Uma melhor divisão das estradas

A implementação da extensão do Bonde 1 contribuirá para um melhor compartilhamento das estradas, bem como para a acalmação do tráfego, em uma área onde o tráfego é particularmente denso.

A extensão do Bonde 1 melhorará o serviço de transporte público nas cidades de Rueil-Malmaison e Nanterre e será uma verdadeira alternativa ao carro particular. Ao dar mais espaço a eles, o projeto também promoverá modos ativos de transporte, como caminhada e ciclismo.

A extensão do Bonde 1 incluirá a criação de uma rota ciclável contínua ao longo do trajeto, que complementará a rede ciclável do setor.

Intenção de desenvolver a estação de bonde no pátio da estação Nanterre-Université

Uma renovação de espaços públicos

Melhorar a acessibilidade dos distritos atravessados aumentará a atratividade dos territórios. O projeto também terá um efeito positivo na paisagem. De fato, as estações, o mobiliário urbano e a requalificação das estradas utilizadas pelobondeirão contribuir paraa melhoria do ambiente de convivência.

Pont de Rouen – 2. Franjas da Universidade – com travessia