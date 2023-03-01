As vantagens do bonde
Um serviço de alta qualidade para os usuários
Com prioridade nos semáforos e circulando em faixa reservada, o bonde oferece um serviço de transporte rápido e regular no coração das cidades.
- Velocidade
Aproximadamente 26 minutos de viagem das estações Petit Colombes até o Château de Malmaison
- Alta frequência
A cada 4 minutos durante os horários de pico e a cada 10 minutos fora do horário de pico
- Regularidade ótima
Tráfego de faixas reservadas e prioridade em cruzamentos
- Muito conforto
Trens espaçosos, ventilados e iluminados
- Horário de trabalho estendido
7 dias por semana, das 5h30 às 0h30 (1h30 às sextas, sábados e vésperas de feriados públicos)
- Acessível a todos
Estações e bondes totalmente acessíveis para usuários de cadeira de rodas
- Informações em tempo real
Informações sonoras e visuais sobre o tempo de espera a bordo dos veículos e na estação.
Uma melhor divisão das estradas
A implementação da extensão do Bonde 1 contribuirá para um melhor compartilhamento das estradas, bem como para a acalmação do tráfego, em uma área onde o tráfego é particularmente denso.
A extensão do Bonde 1 melhorará o serviço de transporte público nas cidades de Rueil-Malmaison e Nanterre e será uma verdadeira alternativa ao carro particular. Ao dar mais espaço a eles, o projeto também promoverá modos ativos de transporte, como caminhada e ciclismo.
A extensão do Bonde 1 incluirá a criação de uma rota ciclável contínua ao longo do trajeto, que complementará a rede ciclável do setor.
Uma renovação de espaços públicos
Melhorar a acessibilidade dos distritos atravessados aumentará a atratividade dos territórios. O projeto também terá um efeito positivo na paisagem. De fato, as estações, o mobiliário urbano e a requalificação das estradas utilizadas pelobondeirão contribuir paraa melhoria do ambiente de convivência.