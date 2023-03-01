Os projetos de extensão do Bonde T1
Dois outros projetos de extensão estão atualmente em andamento para estender essa linha, para leste e oeste:
Uma extensão para o oeste, em direção a Colombes
Essa extensão em duas fases inclui 11 novas estações e 2 estações reurbanizadas espalhadas pelos municípios de Asnières-sur-Seine, Bois Colombes e Colombes. A primeira fase que liga as estações "Les Courtilles" e "Asnières Quatre Routes" foi inaugurada no final de 2019. A segunda fase, cuja obra começará em breve, estenderá o Bonde 1 até a estação "Petit Colombes " http://www.t1asnierescolombes.fr/
Uma extensão para o leste, em direção a Fontenay-sous-Bois
Essa extensão em duas fases inclui 21 estações, incluindo 15 novas e 6 reurbanizadas, espalhadas pelos municípios de Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) e Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). As obras começaram e sua comissionamento deve ocorrer em 2026 para a 1ª parte (de Bobigny-Pablo Picasso até a Rue de Rosny em Montreuil) e depois, no horizonte, em 2029 (da Rue de Rosny, Montreuil até Val de Fontenay) para a 2ª.