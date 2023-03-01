As vantagens do bonde

Um serviço de alta qualidade para os usuários

Com prioridade nos semáforos e circulando em faixa reservada, o bonde oferece um serviço de transporte rápido e regular no coração das cidades.

Velocidade

Aproximadamente 26 minutos de viagem das estações Petit Colombes até o Château de Malmaison

A cada 4 minutos durante os horários de pico e a cada 10 minutos fora do horário de pico

Tráfego de faixas reservadas e prioridade em cruzamentos

Trens espaçosos, ventilados e iluminados

7 dias por semana, das 5h30 às 0h30 (1h30 às sextas, sábados e vésperas de feriados públicos)

Estações e bondes totalmente acessíveis para usuários de cadeira de rodas

Informações sonoras e visuais sobre o tempo de espera a bordo dos veículos e na estação.

Uma melhor divisão das estradas

A implementação da extensão do Bonde 1 contribuirá para um melhor compartilhamento das estradas, bem como para a acalmação do tráfego, em uma área onde o tráfego é particularmente denso.

A extensão do Bonde 1 melhorará o serviço de transporte público nas cidades de Rueil-Malmaison e Nanterre e será uma verdadeira alternativa ao carro particular. Ao dar mais espaço a eles, o projeto também promoverá modos ativos de transporte, como caminhada e ciclismo.

A extensão do Bonde 1 incluirá a criação de uma rota ciclável contínua ao longo do trajeto, que complementará a rede ciclável do setor.