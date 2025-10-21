ExtensãoNoisy-le-Sec > Val de Fontenay

Pode encontrar as informações mais recentes sobre este projeto no sítio Web dedicado:
4 minutos
entre cada bonde durante o horário de pico
15
Novas e 6 estações reurbanizadas
6 minutos
entre cada bonde durante os horários de pico
35 minutos
entre Bobigny e Val de Fontenay
- 2008 : Consultoria
- 2009-2012 : Estudos preliminares
- 2013 : Investigação pública / Diagrama esquemático
- 2014: Declaração de utilidade pública / Projeto preliminar
- 2014-2015: Estudos de projetos
- 2015-2020 Trabalhos preparatórios e concessionários
- 2018: Aprovação do protocolo de financiamento
- 2019 até meados de 2028: obras e fase 1 de desobstrução (de Bobigny a Montreuil (Rue de Rosny))
- 2025 até meados de 2030: obras e fase 2 de operação livre (de Montreuil a Val de Fontenay)
Finanças
- Infraestrutura: €120 milhões (Estado + Região + CD 94 + Île-de-France Mobilités)
- Bondes: €78,5 milhões (Île-de-France Mobilités 100%)
- A operação: Île-de-France Mobilités
Actores
Os proprietários do projeto são:
• RATP (construção do sistema de infraestrutura e transporte)
• o Departamento de Seine-Saint-Denis (melhorias nas estradas)