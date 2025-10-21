Bonde

ExtensãoNoisy-le-Sec > Val de Fontenay

Atualizado em

Estado
Região de Île-de-France
Departamento de Seine-Saint-Denis
Departamento de Val-de-Marne
RATP
Île-de-France Mobilités

Desde 2012, o bonde T1 liga Asnières Gennevilliers Les Courtilles (92) a Noisy-le-Sec (93).

A extensão para o leste atenderá as cidades de Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois e Fontenay-sous-Bois, melhorando assim os serviços de transporte público no leste de Paris e abrindo certos distritos. Também irá melhorar o ambiente de vida ao reurbanizar as estradas utilizadas, em particular a A186.

Pode encontrar as informações mais recentes sobre este projeto no sítio Web dedicado:

http://www.t1bobigny-valdefontenay.fr/

Mapa

Plan du projet Bonde T1 – Extensão até Val-de-Fontenay
Plan du prolongement du tram T1 de Bobigny à Val de Fontenay

Números-Chave

4 minutos

entre cada bonde durante o horário de pico

15

Novas e 6 estações reurbanizadas

6 minutos

entre cada bonde durante os horários de pico

35 minutos

entre Bobigny e Val de Fontenay

Calendário provisório

  • 2008 : Consultoria
  • 2009-2012 : Estudos preliminares
  • 2013 : Investigação pública / Diagrama esquemático
  • 2014: Declaração de utilidade pública / Projeto preliminar
  • 2014-2015: Estudos de projetos
  • 2015-2020 Trabalhos preparatórios e concessionários
  • 2018: Aprovação do protocolo de financiamento
  • 2019 até meados de 2028: obras e fase 1 de desobstrução (de Bobigny a Montreuil (Rue de Rosny))
  • 2025 até meados de 2030: obras e fase 2 de operação livre (de Montreuil a Val de Fontenay)

Visão geral

Plan du prolongement du Tram T1 de Noisy-le-Sec > Val de Fontenay

Finanças e actores

Finanças

  • Infraestrutura: €120 milhões (Estado + Região + CD 94 + Île-de-France Mobilités)
  • Bondes: €78,5 milhões (Île-de-France Mobilités 100%)
  • A operação: Île-de-France Mobilités

Actores

Os proprietários do projeto são:

RATP (construção do sistema de infraestrutura e transporte)

o Departamento de Seine-Saint-Denis (melhorias nas estradas)