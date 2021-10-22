Atores e financiamento

Eles permitirão a elaboração do "diagrama esquemático", o documento de referência que apresenta o programa funcional do projeto e todas as suas características, com vista à investigação pública. O cofinanciamento é realizado por meio de um acordo de financiamento.

O Estado

A modernização do transporte cotidiano é uma prioridade importante para o Estado.

Ao se comprometer com projetos de transporte público (modernização do RER, extensão das linhas de metrô, criação ou extensão de bondes e linhas de ônibus em faixas dedicadas), o Estado persegue seus objetivos: tornar a rede de transporte mais eficiente, integrá-la na dinâmica dos territórios e atender melhor às necessidades diárias dos moradores da Île-de-France.

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france