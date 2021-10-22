Atores e financiamento
Ele está liderando os estudos para a extensão da T10
Proprietário do projeto do bonde T10, Île-de-France Mobilités
Île-de-France Mobilités é a autoridade organizadora da mobilidade na Île-de-France. Como principal player da rede, organiza, decide, investe e inova para melhorar a mobilidade e o serviço prestado aos passageiros, promovendo a visão de todo o transporte na região da Île-de-France (trem, RER, metrô, bonde e ônibus). Como proprietária do projeto, a Île-de-France Mobilités lidera os estudos para a extensão do bonde T10 e lidera a consulta.
Eles estão associados ao projeto
- Os estabelecimentos públicos Vallée Sud Grand Paris e Grand Paris Seine Ouest
- Todos os municípios envolvidos no projeto: Clamart, Le Plessis-Robinson, Châtenay-Malabry, Antony, Issy-les-Moulineaux, Vanves e Malakoff.
Eles cofinanciam o projeto até os estudos preliminares
Eles permitirão a elaboração do "diagrama esquemático", o documento de referência que apresenta o programa funcional do projeto e todas as suas características, com vista à investigação pública. O cofinanciamento é realizado por meio de um acordo de financiamento.
O Estado
A modernização do transporte cotidiano é uma prioridade importante para o Estado.
Ao se comprometer com projetos de transporte público (modernização do RER, extensão das linhas de metrô, criação ou extensão de bondes e linhas de ônibus em faixas dedicadas), o Estado persegue seus objetivos: tornar a rede de transporte mais eficiente, integrá-la na dinâmica dos territórios e atender melhor às necessidades diárias dos moradores da Île-de-France.
A Região da Île-de-France
Como um desafio de dinamismo econômico e qualidade de vida, a Região da Île-de-France fez do transporte diário uma de suas prioridades. Para tornar realidade a revolução do transporte em benefício dos residentes de Île-de-France, a Região está cofinanciando projetos ambiciosos para criar uma rede interconectada e eficiente. Seu objetivo: realizar os projetos esperados pelos usuários e essenciais para o desenvolvimento da Île-de-France.
O Departamento de Hauts-de-Seine
Ao facilitar as viagens dentro de seu território e desenvolver infraestrutura que contribua para o desenvolvimento econômico e a melhoria das condições de vida de seus habitantes, o Departamento de Hauts-de-Seine está buscando seu compromisso com a mobilidade.