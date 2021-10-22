Bonde

ExtensãoJardin Parisien > Gare de Clamart

As duas rotas estudadas

Uma consulta, dois cenários

Para conectar a estação Jardin Parisien à estação Clamart, em conexão com a futura linha 15 do metrô e o trem N, dois cenários foram considerados. Um cenário clássico de superfície foi inicialmente estudado, mas logo se deparou com um ambiente urbano denso e o significativo patrimônio natural e arquitetônico específico desse território. Para superar essas limitações, foi estudado um cenário de túnel. Embora mais tecnicamente complexo, isso reduziria os impactos identificados para o cenário superficial.

O cenário do túnel "base"

Onde?

Essa rota passa por um túnel após a estação Jardin Parisien e segue sob a floresta de Meudon e a cidade de Clamart.

* rota indicativa do túnel

O quê?

Prevê a criação de três novas estações:

• Prefeitura de Clamart,
• Centro Clamart, próximo ao parque da Casa Branca,
• Estação Clamart.

Esse cenário também requer a instalação de 2 estruturas auxiliares na rota:

• Bois de Clamart (setor de campos esportivos);
• Setor Lazare Carnot.

De fato, quando a distância entre duas estações sucessivas é maior que esses 800 metros, é necessário instalar uma estrutura chamada "anexo" que permita o acesso dos serviços de emergência ao túnel em caso de incidente e capaz de garantir ventilação e extração de fumaça do túnel.

Como?

A partida é oferecida a partir da estação "Jardin Parisien", em um ambiente suavemente inclinado, adequado para o início ideal de um túnel. Imediatamente ao norte da estação "Jardin Parisien", o bonde iniciava sua descida para se enterrar a uma profundidade de cerca de 15 metros em relação ao terreno natural.

Para minimizar riscos geotécnicos, a rota evitaria pedreiras subterrâneas tanto quanto possível, ou passaria por baixo delas caso não houvesse evitação. Esse cenário também envolveria atenção especial a possíveis interfaces com outros elementos presentes no porão (estacionamentos subterrâneos, fundações de edifícios, etc.).

  • 53.000 novos passageiros por dia
  • 3 novas estações
  • 2 Obras auxiliares
  • 5 Tempo de viagem
  • 3,1 km de rotas adicionais
  • €700 milhões de investimento (excluindo material rodante)

O cenário "alternativo" na superfície

Onde?

Essa rota segue a estrada que atravessa a floresta de Meudon e cruza a cidade de Clamart, no estilo de um bonde tradicional. É dividida em duas rotas separadas entre a prefeitura de Clamart, ao sul, e o cruzamento da Avenida Victor Hugo / Rua de Vanves, ao norte.

O quê?

Esse cenário prevê a criação de cinco novas estações:

• Place du Garde
• Prefeitura de Clamart
• Centro Clamart
• Lazare-Carnot
• Estação de trem Clamart

Busca-se uma distância de 450 a 750 m entre as estações ao longo da linha, com prioridade para atender às principais instalações públicas e áreas com maior população e densidade de emprego.

Como?

A instalação de uma plataforma de bonde na superfície é forçada a:

• Uma inclinação máxima entre 2% e 7%
• Largura suficiente do direito de passagem para permitir sua inserção

Poucas rotas são, portanto, compatíveis com esses pré-requisitos: no centro de Clamart, apenas as avenidas Jean Jaurès e Victor Hugo permitem a inserção de uma plataforma monodirecional de bonde (em apenas um sentido), acompanhada da manutenção de uma faixa geral de tráfego.

  • 48.000 novos passageiros por dia
  • 5 novas estações
  • 11 minutos de tempo de viagem
  • 3,9 km de rotas adicionais
  • €795 milhões de investimento (excluindo material rodante)