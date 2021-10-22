As duas rotas estudadas

Onde?

Essa rota passa por um túnel após a estação Jardin Parisien e segue sob a floresta de Meudon e a cidade de Clamart.

* rota indicativa do túnel

O quê?

Prevê a criação de três novas estações:

• Prefeitura de Clamart,

• Centro Clamart, próximo ao parque da Casa Branca,

• Estação Clamart.

Esse cenário também requer a instalação de 2 estruturas auxiliares na rota:

• Bois de Clamart (setor de campos esportivos);

• Setor Lazare Carnot.

De fato, quando a distância entre duas estações sucessivas é maior que esses 800 metros, é necessário instalar uma estrutura chamada "anexo" que permita o acesso dos serviços de emergência ao túnel em caso de incidente e capaz de garantir ventilação e extração de fumaça do túnel.

Como?

A partida é oferecida a partir da estação "Jardin Parisien", em um ambiente suavemente inclinado, adequado para o início ideal de um túnel. Imediatamente ao norte da estação "Jardin Parisien", o bonde iniciava sua descida para se enterrar a uma profundidade de cerca de 15 metros em relação ao terreno natural.

Para minimizar riscos geotécnicos, a rota evitaria pedreiras subterrâneas tanto quanto possível, ou passaria por baixo delas caso não houvesse evitação. Esse cenário também envolveria atenção especial a possíveis interfaces com outros elementos presentes no porão (estacionamentos subterrâneos, fundações de edifícios, etc.).