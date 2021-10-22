As duas rotas estudadas
Uma consulta, dois cenários
Para conectar a estação Jardin Parisien à estação Clamart, em conexão com a futura linha 15 do metrô e o trem N, dois cenários foram considerados. Um cenário clássico de superfície foi inicialmente estudado, mas logo se deparou com um ambiente urbano denso e o significativo patrimônio natural e arquitetônico específico desse território. Para superar essas limitações, foi estudado um cenário de túnel. Embora mais tecnicamente complexo, isso reduziria os impactos identificados para o cenário superficial.
Explore as duas rotas estudadas clicando em cada um dos dois mapas e dê zoom para ver os detalhes!
O cenário do túnel "base"
Onde?
Essa rota passa por um túnel após a estação Jardin Parisien e segue sob a floresta de Meudon e a cidade de Clamart.
* rota indicativa do túnel
O quê?
Prevê a criação de três novas estações:
• Prefeitura de Clamart,
• Centro Clamart, próximo ao parque da Casa Branca,
• Estação Clamart.
Esse cenário também requer a instalação de 2 estruturas auxiliares na rota:
• Bois de Clamart (setor de campos esportivos);
• Setor Lazare Carnot.
De fato, quando a distância entre duas estações sucessivas é maior que esses 800 metros, é necessário instalar uma estrutura chamada "anexo" que permita o acesso dos serviços de emergência ao túnel em caso de incidente e capaz de garantir ventilação e extração de fumaça do túnel.
Como?
A partida é oferecida a partir da estação "Jardin Parisien", em um ambiente suavemente inclinado, adequado para o início ideal de um túnel. Imediatamente ao norte da estação "Jardin Parisien", o bonde iniciava sua descida para se enterrar a uma profundidade de cerca de 15 metros em relação ao terreno natural.
Para minimizar riscos geotécnicos, a rota evitaria pedreiras subterrâneas tanto quanto possível, ou passaria por baixo delas caso não houvesse evitação. Esse cenário também envolveria atenção especial a possíveis interfaces com outros elementos presentes no porão (estacionamentos subterrâneos, fundações de edifícios, etc.).
- 53.000 novos passageiros por dia
- 3 novas estações
- 2 Obras auxiliares
- 5 Tempo de viagem
- 3,1 km de rotas adicionais
- €700 milhões de investimento (excluindo material rodante)
O cenário "alternativo" na superfície
Onde?
Essa rota segue a estrada que atravessa a floresta de Meudon e cruza a cidade de Clamart, no estilo de um bonde tradicional. É dividida em duas rotas separadas entre a prefeitura de Clamart, ao sul, e o cruzamento da Avenida Victor Hugo / Rua de Vanves, ao norte.
O quê?
Esse cenário prevê a criação de cinco novas estações:
• Place du Garde
• Prefeitura de Clamart
• Centro Clamart
• Lazare-Carnot
• Estação de trem Clamart
Busca-se uma distância de 450 a 750 m entre as estações ao longo da linha, com prioridade para atender às principais instalações públicas e áreas com maior população e densidade de emprego.
Como?
A instalação de uma plataforma de bonde na superfície é forçada a:
• Uma inclinação máxima entre 2% e 7%
• Largura suficiente do direito de passagem para permitir sua inserção
Poucas rotas são, portanto, compatíveis com esses pré-requisitos: no centro de Clamart, apenas as avenidas Jean Jaurès e Victor Hugo permitem a inserção de uma plataforma monodirecional de bonde (em apenas um sentido), acompanhada da manutenção de uma faixa geral de tráfego.
- 48.000 novos passageiros por dia
- 5 novas estações
- 11 minutos de tempo de viagem
- 3,9 km de rotas adicionais
- €795 milhões de investimento (excluindo material rodante)