ExtensãoJardin Parisien > Gare de Clamart
Ata das reuniões
Atualizado em
Apoio à reunião pública de abertura
3.6 MB
Ata da reunião pública de abertura
1.0 MB
Apoio ao debate noturno
3.5 MB
Relatório do debate da noite
1.2 MB
Apoio à noite de decifrar
5.2 MB
Relatório da noite de decodificação
4.7 MB
Suporte à oficina nº 1
1.7 MB
Relatório da oficina nº 1
2.7 MB
Suporte à oficina nº 2
2.4 MB
Relatório da oficina nº 2
13.7 MB
Encerramento do apoio a reuniões públicas
2.3 MB
Ata de encerramento da reunião pública
706.5 KB
Apoio à reunião pública: Ao final da consulta preliminar: Avaliação, decisões e compromissos
2.7 MB
Ata da reunião pública: Ao final da consulta preliminar: Avaliação, decisões e compromissos
637.2 KB
Relatório da oficina no setor da estação - 20 de março de 2024
Relatório do Workshop do Setor do Centro - 27 de março de 2024
Relatório do workshop no distrito Jardin Parisien - 30 de março de 2024