Consulta continua

Desde o final de 2023, a consulta entrou em uma nova fase conhecida como "consulta contínua", colocada sob a égide da Comissão Nacional de Debate Público. Este último nomeou Sylvie Haudebourg como fiadora responsável pelo monitoramento da consulta em andamento, que, portanto, continuará sua missão de apoiar a Île-de-France Mobilités até a investigação pública. O objetivo geral da consulta contínua é refinar gradualmente o projeto e as condições para sua integração no território, seção por seção.

A primeira fase da consulta contínua, entre novembro de 2023 e a primavera de 2024, possibilitou o estabelecimento de um inventário compartilhado, um elemento essencial para o restante do projeto. Um ciclo de oficinas realizado com o povo de Clamar possibilitou direcionar de forma detalhada e precisa os pontos de atenção e particularidades dos três setores do projeto. Ao final dessa primeira sequência, a Île-de-France Mobilités pôde contar com o feedback dos habitantes, usuários e associações do território para enriquecer a fase de estudo que começou na primavera de 2024.

