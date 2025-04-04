Como será escolhida a localização do poço de acesso de emergência na parte de trás da estação?

No contexto das regulamentações do túnel, um poço de acesso de emergência é exigido na presença de um túnel sem saída com mais de 100 m de extensão, como ocorre nos cenários 2 e 3 apresentados na oficina.

A localização desse poço de alívio será especificada nos demais estudos, de acordo com a configuração escolhida para o terminal, o espaço disponível na superfície e as restrições técnicas. Portanto, os elementos apresentados no workshop estão sujeitos a mudanças.