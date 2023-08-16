Trabalho no RN441 em Ris-Orangis (agosto de 2020)

> Que trabalho precisa ser feito?

Trabalhar para realocar a RN441 para dar lugar à futura plataforma de bonde T12.

Instalação de dispositivos de segurança e marcações rodoviárias.

> Quanto tempo leva o trabalho?

De segunda-feira, 3 de agosto, à noite, até terça-feira, 25 de agosto de 2020.

> O que isso muda?

Durante toda a duração das obras, o acesso à RN441 pela RD31, pela rodovia A6 e pela RN449 está fechado dia e noite.

Uma rota de desvio está planejada via RD31, RN7 e RD310.