Bonde

Nova linhaMassy > Évry-Courcouronnes

Trabalho no RN441 em Ris-Orangis (agosto de 2020)

Publicado em

  -  

Atualizado em

> Que trabalho precisa ser feito?

  • Trabalhar para realocar a RN441 para dar lugar à futura plataforma de bonde T12.
  • Instalação de dispositivos de segurança e marcações rodoviárias.

 

> Quanto tempo leva o trabalho?

De segunda-feira, 3 de agosto, à noite, até terça-feira, 25 de agosto de 2020.

 

> O que isso muda?

Durante toda a duração das obras, o acesso à RN441 pela RD31, pela rodovia A6 e pela RN449 está fechado dia e noite.
Uma rota de desvio está planejada via RD31, RN7 e RD310.

Baixe as informações do trabalho aqui

PDF

 -  144.2 KB
Rota de desvio via RD31, RDN7 e RD310.