Trabalho ao redor da rue du Dr Roux em Viry-Chatillon

Data de publicação: 13 de maio de 2019

> Que trabalho precisa ser feito?

– Modificação do trajeto da rue du Dr Roux.

– Remoção de antigas barreiras anti-ruído e reinstalação de novas paredes.

> Quais são os passos?

– Clareira e terraplenagem do monte de terra

– Construção da estrada e dos calçados permanentes da rue du Dr Roux

– Mudança de tráfego para a nova rue du Dr Roux

> Quanto tempo leva o trabalho?

Até o final do verão de 2019.

> O que isso muda?

De 8 a 12 de abril, das 8h30 às 16h30, foi instalada uma estrada temporária alternada e fechamento do entroncamento da Rue de La Rochefoucauld com a Rue Dr Roux.

Durante esses quatro dias, a rue La Rochefoucauld permanece transitável. Os caminhos para pedestres são mantidos.

A partir de meados de abril, o tráfego na faixa macia (ciclistas e pedestres) será transferido para a Rue de La Rochefoucauld.