Trabalho ao redor da rue du Dr Roux em Viry-Chatillon
Publicado em-
Atualizado em
Data de publicação: 13 de maio de 2019
> Que trabalho precisa ser feito?
– Modificação do trajeto da rue du Dr Roux.
– Remoção de antigas barreiras anti-ruído e reinstalação de novas paredes.
> Quais são os passos?
– Clareira e terraplenagem do monte de terra
– Construção da estrada e dos calçados permanentes da rue du Dr Roux
– Mudança de tráfego para a nova rue du Dr Roux
> Quanto tempo leva o trabalho?
Até o final do verão de 2019.
> O que isso muda?
De 8 a 12 de abril, das 8h30 às 16h30, foi instalada uma estrada temporária alternada e fechamento do entroncamento da Rue de La Rochefoucauld com a Rue Dr Roux.
Durante esses quatro dias, a rue La Rochefoucauld permanece transitável. Os caminhos para pedestres são mantidos.
A partir de meados de abril, o tráfego na faixa macia (ciclistas e pedestres) será transferido para a Rue de La Rochefoucauld.