Fechamento da RN441 da noite de 24 de julho até 30 de agosto de 2019
Publicado em-
Atualizado em
Data de publicação 23 de julho de 2019
> Que trabalho precisa ser feito?
Trabalho para realocar a RN441 para dar lugar à futura plataforma expressa do Bonde 12.
> Quais são os passos?
– Fase 1: reabertura do acesso ao RD310 em direção a Grigny e Viry-Chatillon a partir do RN441 durante a noite de 24 para 25 de julho.
Fechamento do acesso à RN441 da RD31 de 25 de julho a 22 de agosto.
– Fase 2: fechamento total do acesso à RN441 a partir da RD31, da rodovia A6 e da RN449 de 21 a 30 de agosto.
> Quanto tempo leva o trabalho?
Da noite de 24 de julho até 30 de agosto de 2019.
> O que isso muda?
Durante as obras, rotas alternativas são estabelecidas (veja os mapas abaixo):
– Fase 1: desvio pela RD31, inversão de retorno na rotatória e siga a RD31 em direção ao centro de Ris-Orangis e depois a Courcouronnes. Depois, pegue a A6 em direção a Paris e siga a RD310 em direção a Grigny e Viry-Chatillon.
– Fase 2: siga a saída para Ris-Orangis, desvio via RD31, RN 7 e RD310.
Agradecemos sua compreensão e garantimos nosso desejo de reduzir o impacto do trabalho no seu tráfego.