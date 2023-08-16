Obras na ponte A6 em Morsang-sur-Orge (outubro-novembro de 2019)

> Que trabalho precisa ser feito?

Demolição por serra da parte externa da ponte A6, que não está em uso, para poder construir a nova estrutura que eventualmente acomodará os novos dispositivos de segurança da rodovia (barreira) e as novas barreiras de ruído entre a rodovia e a estação de bonde T12.

> Quais são as etapas do trabalho?

1 . Demolição parcial da estrutura existente de concreto por serra.

2. As próximas etapas do trabalho (construção da nova estrutura, barreiras de ruído, etc.) serão objeto de informações específicas do trabalho.

> Quanto tempo leva o trabalho?

Demolição por serra: por 3 semanas, de 21 de outubro a 8 de novembro de 2019, apenas durante a semana e à noite.

> O que isso muda?

A demolição ocorrerá à noite e levará ao fechamento da RD77, entre a rue Jules Ferry e a 7 rue de Savigny, apenas nos dias úteis, das 23h às 5h:

– de segunda-feira, 21/10, até sábado, 26/10 da manhã;

– de segunda-feira, 28/10, até sábado, 11/2 da manhã;

– de segunda-feira, 11/4, até sábado, 11/9 da manhã.

A passagem sob a ponte da A6 será completamente fechada.

O acesso para moradores locais será mantido em ambos os lados da A6.

A rodovia A6 permanecerá aberta durante toda a duração desta obra.

Garantimos nosso desejo de reduzir ao máximo a poluição sonora que pode ser causada pela serra, assim como a interrupção em suas viagens. Obrigado pela sua compreensão.