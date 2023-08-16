Fase 3 das obras no centro da cidade de Évry-Courcouronnes (2020-2021)

> Que trabalho precisa ser feito?

As fases 1 e 2 já permitiram a realização de trabalhos preparatórios nas ruas e calçadas do lado sul da Avenida Paul Delouvrier e do Boulevard François Mitterrand.

A Fase 3 consiste em obras rodoviárias no lado norte da Avenida Paul Delouvrier e do Boulevard François Mitterrand, além de obras de infraestrutura (trilhos, estação, etc.).

> Quais são as etapas do trabalho?

– Obras nas vias e calçadas do lado norte da Avenida Paul Delouvrier e do Boulevard François Mitterrand;

– construção da plataforma do bonde T12;

– construção da futura estação Évry-Courcouronnes;

– colocação de trilhos;

– desenvolvimento da estrada e do beco lateral no Boulevard François Mitterrand.

> Quanto tempo leva o trabalho?

– Fase 3: aproximadamente 1 ano a partir do final de outubro de 2020.

> O que isso muda?

– A partir de segunda-feira, 2 de novembro de 2020, o tráfego será em uma faixa em cada direção, no lado sul da Avenida Paul Delouvrier / Boulevard François Mitterrand;

– de segunda-feira, 2 de novembro de 2020 até o final de agosto de 2021, o acesso à Rue Ambroise Croizat, a partir e para o Boulevard François Mitterrand, estará fechado;

– a partir de segunda-feira, 2 de novembro de 2020, o acesso à porção norte da Rue André Lalande, a partir e para o Boulevard François Mitterrand, será permanentemente fechado. O acesso à rua será feito apenas pela Rue Senghor;

– o balcão, localizado entre a Rue Croizat e a Rue Lalande (norte) no Boulevard François Mitterrand, estará aberto apenas para acesso local e comercial, entregas e tráfego de pedestres;

– O estacionamento será proibido nos direitos de passagem da obra.