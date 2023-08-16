Trabalho no cruzamento do Tratado de Roma em Évry-Courcouronnes (2020-2021)
> Que trabalho precisa ser feito?
As obras na rotatória do Tratado de Roma ocorrerão em três fases:
– Fase 1: ao sul da rotatória, na Avenida Pierre Bérégovoy.
– Fase 2: na ilha central da rotatória e naquela localizada ao sul da rotatória, no nível da Avenida Pierre Bérégovoy.
– Fase 3: na ilha central localizada ao norte da rotatória, no nível da Avenue de l'Orme à Martin.
> Quais são as fases do trabalho?
– Fase 1: entre meados de outubro e meados de novembro de 2020.
– Fase 2: entre meados de novembro e o final de 2020.
– Fase 3: de meados de fevereiro de 2021.
> O que isso muda?
Durante a duração do trabalho e para a segurança de motoristas e trabalhadores no local, a velocidade regulamentar será reduzida ao nível do local e as faixas de tráfego poderão ser reduzidas.