Trabalho no cruzamento do Tratado de Roma em Évry-Courcouronnes (2020-2021)

> Que trabalho precisa ser feito?

As obras na rotatória do Tratado de Roma ocorrerão em três fases:

– Fase 1: ao sul da rotatória, na Avenida Pierre Bérégovoy.

– Fase 2: na ilha central da rotatória e naquela localizada ao sul da rotatória, no nível da Avenida Pierre Bérégovoy.

– Fase 3: na ilha central localizada ao norte da rotatória, no nível da Avenue de l'Orme à Martin.

> Quais são as fases do trabalho?

– Fase 1: entre meados de outubro e meados de novembro de 2020.

– Fase 2: entre meados de novembro e o final de 2020.

– Fase 3: de meados de fevereiro de 2021.

> O que isso muda?

Durante a duração do trabalho e para a segurança de motoristas e trabalhadores no local, a velocidade regulamentar será reduzida ao nível do local e as faixas de tráfego poderão ser reduzidas.