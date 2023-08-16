Trabalho ao redor da pista de Compiègne a Viry-Chatillon

Bonde

> Que trabalho precisa ser feito?
Instalação de uma rede de esgoto de água da chuva no caminho para pedestres da Voie de Compiègne até a Avenue des Pylônes.

> Quais são os passos?
– Corte de árvores e remoção de postes de luz.
– Realocação do estádio da cidade, que será reconstruído e modernizado na rue des Bleuets, próximo ao ginásio Allende (cronograma atualmente definido).

> Quanto tempo leva o trabalho?
Até o final de agosto de 2019.

> O que isso muda?
– Fechamento do caminho para pedestres da Voie de Compiègne até a Avenue des Pylônes.
– Indisponibilidade do estádio City.

