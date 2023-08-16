Obras no estacionamento da estação em Épinay-sur-Orge

Data de publicação: 13 de maio de 2019

> Que trabalho precisa ser feito?

Construção da passagem sob os trilhos da ferrovia permitiu a inserção da plataforma expressa do Bonde 12.

> Quanto tempo leva o trabalho?

Fase 1: até a primavera de 2020.

> O que isso muda?

– Remoção de vagas no estacionamento da estação e criação de um estacionamento temporário com 141 vagas ao lado da estação RER C (veja o mapa de acesso no verso).

– Manter o acesso ao estacionamento pelo Chemin des Rossays.

– Promover o uso da rede de ônibus para chegar à estação.