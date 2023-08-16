Bonde

Nova linhaMassy > Évry-Courcouronnes

Fechamento da saída da rampa 7 da A6 em direção a Fleury-Mérogis

Data de publicação: 28 de maio de 2019

> Que trabalho precisa ser feito?
Reconfiguração do entroncamento A6 para instalar a futura plataforma.

> Quais são os passos?
1) Fechar a rampa para instalar a zona de trabalho
2) Reconfiguração do trocador
3) Construção da plataforma expressa do Bonde 12

> Quanto tempo leva o trabalho?
Do início de junho ao final de agosto de 2019

> O que isso muda?
O tráfego de carros é modificado: recomenda-se pegar a saída 7.1 (Grigny, Ris-Orangis) para se juntar à RD310 e à RD445 (veja o mapa).

