Fechamento da saída da rampa 7 da A6 em direção a Fleury-Mérogis
Publicado em-
Atualizado em
Data de publicação: 28 de maio de 2019
> Que trabalho precisa ser feito?
Reconfiguração do entroncamento A6 para instalar a futura plataforma.
> Quais são os passos?
1) Fechar a rampa para instalar a zona de trabalho
2) Reconfiguração do trocador
3) Construção da plataforma expressa do Bonde 12
> Quanto tempo leva o trabalho?
Do início de junho ao final de agosto de 2019
> O que isso muda?
O tráfego de carros é modificado: recomenda-se pegar a saída 7.1 (Grigny, Ris-Orangis) para se juntar à RD310 e à RD445 (veja o mapa).