Fechamento da saída da rampa 7 da A6 em direção a Fleury-Mérogis

Data de publicação: 28 de maio de 2019

> Que trabalho precisa ser feito?

Reconfiguração do entroncamento A6 para instalar a futura plataforma.

> Quais são os passos?

1) Fechar a rampa para instalar a zona de trabalho

2) Reconfiguração do trocador

3) Construção da plataforma expressa do Bonde 12

> Quanto tempo leva o trabalho?

Do início de junho ao final de agosto de 2019

> O que isso muda?

O tráfego de carros é modificado: recomenda-se pegar a saída 7.1 (Grigny, Ris-Orangis) para se juntar à RD310 e à RD445 (veja o mapa).