Trabalho no RD257 em Épinay-sur-Orge (outubro-novembro de 2020)

> Que trabalho precisa ser feito?

Obras na ponte sobre a RD257 e a Yvette, onde o bonde T12 irá circular.

> Quanto tempo leva o trabalho?

De sexta-feira, 9 de outubro, a quinta-feira, 12 de novembro de 2020.

> O que isso muda?

Na RD257, o tráfego é interrompido entre a Rue des Rossays (do lado de Épinay-sur-Orge) e o Chemin des Tourelles (centro comercial Carrefour Val d'Orge):

– de sexta-feira, 9 de outubro, às 21h, até domingo, 11 de outubro, às 18h;

– de terça-feira, 20 a quinta-feira, 22 de outubro, apenas à noite, entre 21h e 5h;

– de segunda-feira, 2 a sexta-feira, 7 de novembro, apenas à noite, entre 21h e 5h.

Veículos com mais de 3,70 metros de altura devem continuar sua jornada pela rodovia A6. Uma rota alternativa é então recomendada via D445, N104, D46 e D117.

Para veículos leves, uma rota de desvio está planejada via D256 e D117.

Durante a duração do trabalho e para a segurança de motoristas e trabalhadores no local, a velocidade regulamentar será reduzida ao nível do local e as faixas de tráfego poderão ser reduzidas.