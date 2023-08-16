As obras ao redor da rue de la Grande Borne (outubro de 2019)

Data de publicação: 25 de setembro de 2019

> Que trabalho precisa ser feito?

Obras para deslocar a estrada e instalação da plataforma do bonde T12, reurbanização de um estacionamento.

> Quais são as etapas do trabalho?

– Corte de árvores, obras de saneamento, estradas, várias redes e iluminação pública.

– Reurbanização do estacionamento existente, reparo das calçadas, meio-fios e calçadas.

> Quanto tempo leva o trabalho?

A partir de 30 de setembro de 2019, por um período de 7 meses.

> O que isso muda?

– Trânsito de mão única na Rue de la Grande Borne entre o estacionamento do Chaufferie e o complexo escolar na direção Viry-Chatillon/Grigny. Um desvio é proposto a partir da Rue des Ateliers (exceto para veículos pesados) e da RD445 para a RD310.

– As linhas de ônibus DM4, DM8 e 420 (paradas de La Serpente e Les Solstices) são desviadas para a Voie de la Plaine.

– Remoção de 56 vagas de estacionamento durante as obras. Um estacionamento substituto foi montado próximo à Sala das Caldeiras durante as obras.

Garantimos nosso desejo de reduzir ao máximo as interrupções em suas viagens e agradecemos sua compreensão.