Já havia mais de 14 km de trilhos assentados

14. É o número de quilômetros de trilhos já instalados nos 20 km da nova linha de bonde T12 (levando em conta o tráfego bidirecional) que compõem o trajeto na rede urbana entre Évry-Courcouronnes e Épinay-sur-Orge.

Desde o final de 2020, as equipes de bonde T12 foram mobilizadas para instalar os trilhos nos novos trilhos, criados entre Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes.

Em Évry-Courcouronnes, todos os trilhos foram instalados desde o final da primavera de 2021 e a estrada foi pavimentada no verão de 2021.

Em Ris-Orangis, a instalação dos trilhos foi concluída entre a Avenue de l'Orme à Martin e a Avenue Joliot-Curie. As equipes estão agora trabalhando na instalação dos trilhos do Chemin du Bois de l'Hôtel Dieu.

Em Grigny, a instalação dos trilhos começou em agosto de 2021 e continua entre a rampa de saída da A6 para a RN441 e o Chemin du Plessis.

Em Viry-Chatillon, foi concluído entre o cruzamento da RD 445 e os Coteaux de l'Orge.

Em Morsang-sur-Orge, a construção de um muro de contenção para Viry-Chatillon está atualmente em andamento. Uma vez concluída, a instalação dos trilhos poderá começar neste setor em 2022.

Também em Savigny-sur-Orge, a construção do muro de contenção ao longo da rue des Rossays está em andamento, precedendo a fase de assentamento dos trilhos.

Em Épinay-sur-Orge, os primeiros trilhos foram instalados em outubro próximo à RD 257. No entanto, a maior parte da instalação ocorrerá no primeiro trimestre de 2021.

Quanto aos trilhos existentes do RER C, estão sendo realizados trabalhos de adaptação para garantir a circulação do futuro bonde.