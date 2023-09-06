16 estações ao longo da linha T12 de bonde-trem!
Publicado em-
Atualizado em
Por vários meses, as equipes no local têm trabalhado arduamente para desenvolver as estações, esse é um dos marcos do bonde T12!
As estações entre Evry-Courcouronnes e Epinay-sur-Orge foram construídas recentemente, enquanto as estações existentes ao longo da linha ferroviária foram reurbanizadas, com exceção das de Massy-Europe e Champlan, que foram projetadas do zero.
Como marcador de território, as estações antecipam sua nova linha de bonde T12. Com seu design fino e moderno, as estações permitirão que os passageiros esperem em condições ideais de conforto e segurança:
- Assentos e abrigos de vidro para proteger contra o frio, chuva, vento ou sol;
- Iluminação constante e de baixa energia, com detector de presença para modular o brilho, em todas as plataformas;
- Um sistema de proteção por vídeo e terminais de chamadas de emergência;
- Serviços de passageiros como telas de informações em tempo real, venda de bilhetes, exibição do mapa da linha.