16 estações ao longo da linha T12 de bonde-trem!

Por vários meses, as equipes no local têm trabalhado arduamente para desenvolver as estações, esse é um dos marcos do bonde T12!

As estações entre Evry-Courcouronnes e Epinay-sur-Orge foram construídas recentemente, enquanto as estações existentes ao longo da linha ferroviária foram reurbanizadas, com exceção das de Massy-Europe e Champlan, que foram projetadas do zero.

Como marcador de território, as estações antecipam sua nova linha de bonde T12. Com seu design fino e moderno, as estações permitirão que os passageiros esperem em condições ideais de conforto e segurança:

- Assentos e abrigos de vidro para proteger contra o frio, chuva, vento ou sol;

- Iluminação constante e de baixa energia, com detector de presença para modular o brilho, em todas as plataformas;

- Um sistema de proteção por vídeo e terminais de chamadas de emergência;

- Serviços de passageiros como telas de informações em tempo real, venda de bilhetes, exibição do mapa da linha.