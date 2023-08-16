2023, o ano dos testes na véspera da entrada em serviço do T12!

O bonde T12 está entrando em uma nova fase decisiva, a dos testes. Esses itens permitirão testar todo o material rodante em circulação antes da comissionamento.

Essenciais para garantir o desempenho e a segurança da infraestrutura, bem como o conforto dos passageiros, os testes do bonde T12 começam este mês.

Esses testes são divididos em 3 etapas: testes estáticos, testes dinâmicos e ensaios técnicos.

Durante os testes estáticos, todos os equipamentos da linha – os trilhos, as estruturas de engenharia, os cabos de energia, a sinalização, os desvios – são verificados individualmente para garantir que estejam funcionando corretamente antes da passagem dos primeiros trens.

Depois vêm os testes dinâmicos. Eles possibilitam garantir a correta circulação do bonde-trem e o funcionamento da infraestrutura quando os trens passam. Por ocasião desta segunda fase de testes, alguns trens circulam na rota para realizar uma série de testes, especialmente no fornecimento de energia, no sistema de freios e na operação das luzes, passagens de nível e sinalização luminosa, entre outros.

Por exemplo, será uma questão de garantir que o semáforo fique verde quando o bonde T12 estiver em funcionamento e que os semáforos também fiquem vermelhos para motoristas e pedestres. Também será uma questão de garantir que o fornecimento de energia seja suficiente com vários trens circulando simultaneamente na linha.

Após todos os testes serem realizados, a última etapa, chamada "ensaio geral", pode então começar. Servirá como ensaio geral sem passageiros a bordo, antes da comissionamento. Todos os trens são colocados em condições reais de tráfego e então param em cada estação, mas sempre sem passageiros a bordo. Testes em situações degradadas (situações de crise) também serão realizados.