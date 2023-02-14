20,4 km, você sabe qual é esse número?

20,4 km é o comprimento total da rota do futuro bonde T12, de Evry-Courcouronnes até Massy Palaiseau.

Após cerca de dois anos de trabalho, a instalação dos trilhos foi concluída este mês. Enquanto o bonde T12 substituirá o RER C de Massy a Epinay-sur-Orge ao longo de 10 km, novos trilhos foram criados ao sul.

No total, 10,4 km de novos trilhos foram construídos para permitir que o bonde T12 continue seu trajeto na cidade e atenda as cidades de Morsang-sur-Orge, Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis e Evry-Courcouronnes.

Os trilhos são assentados sobre dormentes de concreto, uma solução conhecida por sua robustez e durabilidade. Uma vez encaixados e alinhados sob o controle de um topógrafo, eles são soldados entre si por um processo que garante boa resistência a sobrecargas. O concreto é então despejado para o imóvel. Por fim, tudo é coberto com sedum, uma cobertura vegetal fácil de manter e que exige pouca rega.

O bonde T12 circulará como um trem entre as estações Massy-Palaiseau e Petit Vaux e como um bonde convencional no setor urbano entre Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes. A linha será então equipada com trens específicos, capazes de circular em ambos os tipos de trilhos e sob dois modos de condução diferentes.