Um bonde moderno e confortável

Data de publicação: 17 de maio de 2019

23 composições foram encomendadas de Alstom pela Île-de-France Mobilités em suas cores para o expresso Tram 12. Este é o DUALIS, que poderá transportar 251 passageiros e oferecerá mais de 95 assentos. Ele operará em unidades duplas (dois trens montados, ou seja, 502 passageiros): no total, o veículo terá 85 metros de comprimento e 2,65 metros de largura.

Esse material rodante, banhado pela luz natural graças às grandes janelas em saco, será confortável e equipado com tomadas USB (36 no total).

Usuários com mobilidade reduzida terão dois lugares em cada trem. Para ser 100% acessível, o DUALIS é equipado com piso totalmente baixo e um "preenchimento de espaço", um degrau que se estende para preencher o espaço entre a plataforma e o pé.

Os trens serão climatizados e equipados com um sistema de displays LED internos e externos para informar os passageiros em tempo real. Além disso, 10 telas internas por trem permitirão uma exibição dinâmica do mapa da rota e das informações. Esse sistema visual é respaldado por um dispositivo de informação sonora que transmite todas as informações relacionadas ao progresso de uma jornada

Dentro dos trens, os sistemas IRIS permitirão contar o número de passageiros. Os dados coletados diariamente permitirão que a Île-de-France Mobilités tenha um conhecimento detalhado do tráfego e das necessidades dos usuários, a fim de melhorar continuamente a oferta e operação do Tram 12 express.

Os trens poderão circular tanto na rede ferroviária nacional a uma velocidade máxima de 100 km/h quanto na parte urbana a 70 km/h. Ele combina todas as características de um bonde convencional (tamanho, aceleração, frenagem) e todas as de um trem (velocidade máxima, equipamentos de segurança a bordo).

Projetados e montados no local Valenciennes – Petite-Forêt, em Alstom, esses 23 conjuntos de trens serão financiados 100% pela Île-de-France Mobilités por um valor de €145 milhões.