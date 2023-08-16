No coração da linha: a oficina-garagem Massy-Palaiseau

5.000 m² correspondem à área da futura oficina-garagem do bonde T12, localizada nos municípios de Massy e Palaiseau. Construída em um terreno de 45.000 m², a oficina-garagem abrigará o posto de comando da linha e será o local onde os trens em serviço serão armazenados e mantidos. Com uma arquitetura alinhada ao ambiente e equipamentos inovadores, fará parte de uma abordagem ambiental sustentável.

Um feito técnico

Ao final do serviço, assim que todos os passageiros desembarcarem no terminal Massy-Palaiseau, os trens de bonde chegam à oficina-garagem.

Durante uma primeira etapa na estação de serviço, os técnicos realizam uma inspeção técnica dos trens, especialmente verificando o nível de areia, o que melhora a aderência das rodas. Os trens então passam pelo lava-rápido e ficam estacionados nos trilhos de armazenamento, antes da retomada do serviço na manhã seguinte. Se forem necessárias intervenções mais complexas, elas serão realizadas em uma das seis pistas dos boxes. Escavado no solo, este último permitirá alcançar a parte inferior do bonde, enquanto passarelas para pedestres darão acesso ao seu teto, onde a locomotiva está localizada, entre outras coisas. Assim, será possível realizar diferentes reparos simultaneamente.

Uma torre de mina para restaurar o formato das rodas e garantir a aderência do bonde nas curvas, uma corrente de elevação, um guindaste aéreo, uma cabine de pintura para repintar quaisquer riscos, etc., a oficina-garagem estará totalmente equipada para realizar reparos.

Também competirá com equipamentos técnicos de última geração e terá uma estrela indiscutível: a máquina de lavar. Ele automatiza a limpeza do "nariz", ou seja, da cabine onde o motorista está sentado. Normalmente, é um agente que cuida disso manualmente. Em uma única operação e com 85% da água de lavagem reciclada, todo o trem estará limpo!

No coração de um ecossistema

Desde o projeto do projeto, múltiplos elementos foram considerados para criar harmonia entre o edifício e a paisagem ao redor. Entre eles, alguns são emblemáticos:

Um parque de 3.000 m² adjacente à oficina-garagem será dedicado à Purple, uma planta protegida;

Serão montados poleiros para permitir que as aves se abriguem. Os lagartos poderão continuar habitando a área serenamente;

Espaços barulhentos serão isolados por paredes e, dentro da oficina, os trens não ultrapassarão 5 km/h, para evitar qualquer poluição sonora;

A gestão de resíduos será realizada no local, em um centro dedicado;

Uma arquitetura ergonômica, 4.800 m² de telhado verde e uma fachada de concreto, metal e madeira, permitirá que a oficina-garagem se encaixe de forma elegante e discreta em seu ambiente.

Até o momento, a oficina-garagem foi construída e estão em andamento trabalhos para desenvolver as plataformas ferroviárias. Os postes que recebem a linha aérea de contato, que fornece eletricidade ao bonde, foram instalados e a reforma está sendo realizada.